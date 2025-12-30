Quantcast
Úterý, 30. prosince 2025, svátek má David

Na Nový rok uvede Nova Cinema film Šílená noc

Nova Cinema uvede v premiéře 1. ledna ve 22.25 neotřelou vánoční akční podívanou, film Šílená noc. Kombinuje prvky rodinného dramatu, černé komedie i brutálního akčního žánru.

Hlavní roli Santa Clause zde ztvárnil David Harbour, který si roli cynického, unaveného, ale překvapivě schopného bojovníka užil natolik, že se stal hlavním tahákem celého snímku.

Příběh se odehrává během Štědrého večera ve velkolepém sídle extrémně bohaté, ale rozhádané rodiny, které šéfuje nekompromisní a vše kontrolující Gertrude v podání Beverly D'Angelo. Idylu večera však naruší útok ozbrojené skupiny žoldáků, kteří si přijdou pro rodinný trezor. V tu chvíli se ve hře objeví Santa. Tentokrát ale ne jako nositel dárků, ale jako nečekaný ochránce. Režisér Tommy Wirkola kombinuje surový humor, přepálené násilí s odkazy na další filmové klasiky.

Šílená noc tak připomíná jak moderní brutální pohádku, tak i poctu filmům typu Smrtonosná past nebo Sám doma.

Zajímavosti:

• Film byl natáčen převážně v Kanadě, která nabídla jak zasněžené exteriéry, tak potřebné velkolepé interiéry rodinného sídla.
• David Harbour během natáčení sám navrhl několik improvizovaných momentů, které nakonec zůstaly ve filmu.
• Dětská herečka Leah Brady zase překvapila štáb tím, jak suverénně zvládala scény, které kombinovaly dětskou nevinnost a drsné akční tempo.

• Postava hlavního padoucha nese jméno Scrooge, což je narážka na klasický Dickensův Vánoční příběh.
• Ve filmu se objevují jasné odkazy na Smrtonosnou past i Sám doma.
• Velká část interiérových scén byla postavena jako kompletní funkční dům, aby mohli kameramani snímat akci bez střihových kompromisů.

zdroj: Nova

Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Nadělte letos lepší Vánoce
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
OK TV opět přerušila vysílání
