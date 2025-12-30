Quantcast
Úterý, 30. prosince 2025, svátek má David

Sedm milionů svátečních diváků u obrazovek ČT

Sváteční program České televize oslovil od 24. do 26. prosince celkem 6,97 milionu diváků starších čtyř let. Nejsledovanějším pořadem Vánoc se stala štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku, kterou včetně odložené sledovanosti vidělo 2,85 milionu dětských i dospělých diváků.

Umístila se tak na dvacáté pozici žebříčku nejvyhledávanějších pohádek vysílaných na Štědrý den od roku 1997, kdy začalo měření sledovanosti.

Vysílání České televize i během letošních Vánoc oslovilo publikum napříč generacemi. Program jsme postavili na kombinaci premiérových pohádek, osvědčených titulů pro děti i dospělé nebo pořadů pro různé skupiny diváků, včetně desáté pohádky určené pro neslyšící. Věřím, že i díky tomu strávili diváci vánoční svátky ve společnosti České televize příjemně,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Záhada strašidelného zámku (foto: Česká televize)
▲ Záhada strašidelného zámku (foto: Česká televize)

Hned po premiérové pohádce opanoval sledovanost na Štědrý den Anděl Páně 2, kterého vidělo 1,76 milionu diváků, následovaly Pelíšky se zájmem 1,27 milionu diváků. Celkem 24. prosince sledovalo Českou televizi v průběhu celého dne 46,99 % diváků u televizních obrazovek, v hlavním vysílacím čase dokonce 55,08 % diváků se zapnutou televizí, což znamená meziroční nárůst o necelé dva procentní body.

První svátek vánoční patřil premiéře koprodukční pohádky Největší zázrak, kterou si včetně odložené sledovanosti pustilo 2,16 milionu dětských i dospělých diváků. Diváky dále bavily například snímky Láska rohatá, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Za humny je drak nebo Noc na Karlštejně. Také 25. prosince Česká televize potvrdila pozici lídra sledovanosti během celého dne i hlavního vysílacího času.

Největší zázrak (foto: Česká televize)
▲ Největší zázrak (foto: Česká televize)

Na Štěpána, tedy 26. prosince, bodovala repríza pohádky Klíč svatého Petra, kterou si včetně odložené sledovanosti pustilo 1,25 milionu diváků starších čtyř let. Dále zaujaly pořady Jak dostat tatínka do polepšovny, Lotrando a Zubejda nebo Korunní princ.

Sobota 27. prosince přinesla premiéru celovečerního animovaného filmu Pyšná princezna. Nová adaptace klasického pohádkového příběhu přilákala 781 tisíc diváků starších čtyř let, kteří ji viděli živě v televizi, odloženě nebo na internetu.

Česká televize uzavřela 52. týden jako nejsledovanější televizní skupina celého dne i hlavního vysílacího času.

Pohádkovou nadílku nejen odvysílaných pořadů nabízí také iVysílání České televize.

Zdroj dat: ATO - Nielsen, 29. 12. 2025 - živá + TS0-3. Sledovanost za cílovou skupinu 4+, pokud není uvedeno jinak.

zdroj: ČT

