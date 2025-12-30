Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny

Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Na první týdny nového roku 2026 přichystal operátor satelitní platformy Skylink a internetové televize Skylink Live TV, lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, tzv. volné vysílání vybraných programů.
Od 5. ledna do 3. února 2026 budou pro všechny zákazníky Skylinku bez ohledu na objednaný balíček služeb volně dostupné stanice CANAL+ Action, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3 a AMC.
CANAL+ Action už 22. ledna odvysílá první díl nového seriálu Hagen: V údolí Nibelungů. Epická vyprávění ohromí diváky šesti epizodami o zakázané lásce, zraněné pýše, politických intrikách a světě, kde soupeří o moc starodávné magické bytosti a lidé. Titul se inspiroval světoznámou ságou, v níž se odvaha mění ve smrtící žárlivost, loajalita ve zradu a legenda v novou pravdu.
Nová sezóna WTA odstartuje na stanicích CANAL+ Sport 2 a 3 hned na začátku ledna prvními turnaji v Brisbane a Adelaide. Diváci uvidí všechny důležité zápasy českých a slovenských tenistek ve dvouhře i čtyřhře s českým či slovenským komentářem.
AMC odvysílá první čtyři díly úspěšné série Hunger Games s Jennifer Lawrence v hlavní roli. První z nich hned 4. ledna. Výběr filmů doplní Herkules: Zrození legendy, akční Cliffhanger se Sylvesterem Stallonem nebo hororové sci-fi Komodo.
technické parametry - CANAL+ Action HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, Fast Scan 5
technické parametry - CANAL+ Sport 2 HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,344 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, Fast Scan 7
technické parametry - AMC:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, Fast Scan 46