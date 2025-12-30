Zločin, jazz a ženská svoboda. Seriál, který předběhl svou dobu na FilmBox Stars

Zločin, jazz a ženská svoboda. Seriál, který předběhl svou dobu na FilmBox StarsDNES! | redakce | tisk | názory
FilmBox Stars zve diváky do stylového a napínavého světa seriálu „Vražedné záhady slečny Fisherové“, oblíbené australské detektivní série odehrávající se v Melbourne ve 20. letech minulého století.
Příběh sleduje Phryne Fisher - aristokratku, detektivku a moderní ženu, která se odmítá nechat svazovat dobovými konvencemi. Na premiéru seriálu se diváci mohou těšit v pondělí 5. ledna 2026 v 18:55, repríza je uvedena následující den v 17:50.
Melbourne ve 20. letech 20. století - město na pomezí okázalosti a temnoty
Děj seriálu „Vražedné záhady slečny Fisherové“ se odehrává v Melbourne ve 20. letech minulého století. Podobně jako jiná západní města se i Melbourne ocitlo pod silným vlivem globální populární kultury, zejména z USA a Velké Británie. Tato éra poválečného optimismu a ekonomického růstu přinesla rozmach volnočasových aktivit, filmového průmyslu, rozhlasového vysílání i populární hudby, a to zejména jazzu.
Pro ženy představovala 20. léta 20. století výrazný odklon od viktoriánských hodnot. Docházelo k uvolňování společenských norem a postupné redefinici ženské identity. Obraz moderní ženy zosobňovaly tzv. flappers, tedy mladé ženy, které se svou vizáží a životním stylem vymezovaly vůči tradičním společenským normám. Tento společenský posun se v seriálu neodráží jen ve výpravě a kostýmech, ale především v charakteru hlavní hrdinky.
Phryne Fisher - symbol nové éry
Postava Phryne Fisher vychází z populární knižní série australské spisovatelky Kerry Greenwood, která postavu poprvé představila v románu „Cocaine Blues“ v roce 1989. Phryne Fisher je zosobněním moderní ženy své doby. Aristokratka a detektivka, která cestuje, řídí auto i letadlo, řeší složité kriminální případy. Otevřeně se vymezuje vůči manželství i mateřství a boří zažité konvence. Je sebevědomá, nezávislá, odvážná a zároveň lidská. Právě tato kombinace z ní činí nejen fascinující televizní postavu, ale i nadčasový symbol ženské nezávislosti.
Essie Davis v ikonické roli, která ze seriálu udělala celosvětovou senzaci
Postavu Phryne Fisher ztvárnila australská herečka Essie Davis. Sama natáčení popisuje jako inspirativní zkušenost. Na roli ocenila nejvíce možnost ztvárnit vtipnou, sebevědomou a optimistickou ženu, která se nebojí žít podle vlastních pravidel. Zároveň otevřeně přiznává, že šlo o roli náročnou. Vysoké tempo natáčení vyžadovalo intenzivní přípravu a rychlé osvojování dialogů. Nicméně právě toto nasazení přineslo své ovoce. Seriál si získal diváky po celém světě a vysílal se ve více než 100 zemích. Diváci mohou herečku znát mimo jiné z filmu „The Babadook“ a také ze seriálu „Game of Thrones“, kde se objevila v roli Lady Crane.
„Vražedné záhady slečny Fisherové“ na FilmBox Stars
První dvě série „Vražedné záhady slečny Fisherové“ přinášejí napínavé kriminální případy zasazené do Melbourne i jeho okolí. Phryne Fisher řeší vraždy v jazzových klubech, přístavech, cirkusech či filmových ateliérech. Seriál, inspirovaný romány Kerry Greenwood, propojuje detektivní záhady s dobovým dramatem a nabízí divákům nejen promyšlené detektivní případy, ale i pohled do světa, kde se propojuje móda, ženská nezávislost a zábava. Seriál „Vražedné záhady slečny Fisherové“ má premiéru v pondělí 5. ledna 2026. Nové epizody budou vysílány každý všední den od pondělí do pátku v 18:55, reprízy pak v 17:50.
zdroj: SPI / FilmBox