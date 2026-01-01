TELEKO vyřadilo rádio DAB plus TOP40

TELEKO vyřadilo rádio DAB plus TOP40DNES! | redakce | tisk | názory
S příchodem Nového roku v tichosti proběhla změna v regionálních DAB sítích TELEKO DAB1 a TELEKO DAB2 společnosti TELEKO. Z obou DAB multiplexů byla vyřazena hudební rozhlasová stanice DAB plus TOP40.
Stanice DAB plus TOP40 měla propagovat nastupující digitální rozhlasové vysílání a to formou speciálně vytvořené stanice pro DAB (Digital Audio Broadcasting) vysílání.
DAB plus TOP40 neskončila zcela. Vysílání je dostupné v konkurenční celoplošné DAB síti společnosti RTIcz.
Po vyřazení DAB plus TOP40 ze sítí TELEKO obsahuje multiplex TELEKO DAB1 programy Radio 7, Rádio Proglas a ZUN radio. V TELEKO DAB2 jsou tytéž stanice a navíc regionální okruh Českého rozhlasu Hradec Králové.