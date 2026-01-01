Quantcast
Čtvrtek, 1. ledna 2026

Zábava pro malé i velké: animák Zlouni na Nova Cinema

Animák Zlouni, který uvede Nova Cinema 4. ledna v 18:10, patří k tomu nejzábavnějšímu a nejoriginálnějšímu, co v animované tvorbě v posledních letech vzniklo. Režisér Pierre Perifel vytvořil svižnou akční jízdu, která okouzlí děti i dospělé.

Příběh sleduje partu profesionálních padouchů - Vlka, Hada, Žraloka, Piraňu a Tarantuli - kteří páchají precizně naplánované loupeže a dlouhé roky unikají policii. Díky tomu ovládají celé město. Jednoho dne se jim však jedna z loupeží vymkne z rukou, a tak se rozhodnou vydat na cestu „polepšení“. Do života jim totiž vstoupí profesor Marmaláda (morče a především klaďas tělem i duší), který má ambiciózní plán - převychovat je na dobráky. Jejich plán však počítá s tím, že budou jen „na oko“ sekat latinu a při první příležitosti se vypaří. Jenže už prvních pár dobrých skutků vede k nečekanému zjištění, že být dobrý je vlastně fajn. Co si s tím počít? A jak se mají zachovat, když uvolněný trůn pro největšího záporáka obsadí někdo další? Budou s ním jednat v rukavičkách, nebo si to s ním vyřídí ručně?

Film zaujímá svým vizuálem inspirovaným komiksovým stylem. Akční sekvence byly animovány unikátním způsobem, který kombinuje klasickou animaci s ručně kreslenými prvky.

V českém znění dostal film špičkový dabing, který výrazně přispěl k jeho domácí popularitě. Hlavní roli charismatického Vlka namluvil Petr Rychlý. Jeho parťáka Hada dabuje Jakub Kohák, který si vyloženě užívá jeho neustálé reptání a sarkasmus. Technicky nadanou Tarantuli propůjčila svůj energický hlas Denisa Nesvačilová. Žraloka dabuje Michal Holán, který se postaral o řadu komediálních momentů.

Zajímavosti:

• Na vývoji animace se pracovalo více než tři roky.
• Tvůrci přiznali inspiraci filmy jako Dannyho parťáci, Lupin nebo Spider-Man: Into the Spider-Verse.
• Přibližně 70 % hlášek Vlka v originále obsahuje improvizaci Sama Rockwella.
• První verze scénáře byla mnohem temnější a Vlk měl být zlodějem vyškoleným zločineckým syndikátem.
• Tarantule byla původně napsaná jako mužská postava, ale po testovacích projekcích ji tvůrci změnili na ženu.
• Inspirace pro Žraloka jako „mistrovského převlékače“ vznikla z interního žertu ve studiu DreamWorks, kdy animátor při poruše systému omylem vytvořil 40 verzí Žraloka v ženských kostýmech.

zdroj: Nova

