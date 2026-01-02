Komisařka Florence přichází na Markíza KRIMI

Komisařka Florence přichází na Markíza KRIMIDNES! | redakce | tisk | názory
Když se zločin odehrává pod majestátními Alpami, pravda nikdy není jednoduchá. Nová francouzská kriminálka Komisařka Florence spojuje napjaté případy se silnými osobními příběhy. Na Markíza KRIMI startuje již v pondělí 5. ledna 2026.
Nový kriminální seriál Komisařka Florence (Cassandre) patří mezi nejúspěšnější francouzské krimi tituly posledního desetiletí.
Francouzská televizní tvorba má v kriminálním žánru výjimečné postavení - spojuje analytické vyšetřování, silné charaktery a důraz na prostředí, které se stává plnohodnotnou součástí příběhu. Přesně takový je také seriál Komisařka Florence, který si ve Francii získal miliony diváků a dlouhodobě patří k pilířům veřejnoprávní stanice France 3.
Hlavní postavou seriálu je Florence Cassandre v podání Gwendoline Hamon - zkušená komisařka z prestižní pařížské kriminální policie na adrese Zlatnické nábřeží 36. Když se jí rozpadne manželství a její syn Jules se po odloučení rodičů dostane na nebezpečnou cestu, Florence odmítne kariéru. Nechá se přeložit do Annecy, aby byl její syn blíže k otci.
V novém působišti ji však nečeká vřelé přijetí. Nastupuje na místo zesnulého komisaře Bernarda Rochea a jeho tým ji zpočátku odmítá. Již první den se musí vyrovnat s brutálním zločinem - smrtí chůvičky vytažené z jezera - a zároveň prosadit své vyšetřovací metody, které jsou často v rozporu s místními zvyklostmi.
Florence dočasně žije v izolované horské chatě, daleko od civilizace i vlastního komfortu. Právě díky své nekompromisnosti, silné intuici a smyslu pro spravedlnost si však postupně buduje respekt a autoritu. Její příjmení „Cassandre“ není náhodné - odkazuje na antickou věštkyni, která vidí pravdu i tehdy, když ji ostatní nechtějí slyšet.
Seriál Komisařka Florence měl premiéru v roce 2015 a dosud vzniklo 33 epizod, přičemž každá má podobu samostatného přibližně 90minutového televizního filmu. Tento formát umožňuje divákům vstoupit do seriálu v kterémkoli momentu bez nutnosti sledovat všechny díly chronologicky, což výrazně přispělo k jeho popularitě.
Natáčení probíhá v malebném prostředí Annecy a Savojských Alp, které dodává seriálu jedinečnou atmosféru a vizuální identitu, výrazně odlišnou od britských či amerických kriminálních titulů.
zdroj: Markíza