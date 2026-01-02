Komisařka Florence přichází na Markíza KRIMI

Quantcast
Když se zločin odehrává pod majestátními Alpami, pravda nikdy není jednoduchá. Nová francouzská kriminálka Komisařka Florence spojuje napjaté případy se silnými osobními příběhy. Na Markíza KRIMI startuje již v pondělí 5. ledna 2026.

Nový kriminální seriál Komisařka Florence (Cassandre) patří mezi nejúspěšnější francouzské krimi tituly posledního desetiletí.

Seriál Komisařka Florence (foto: TV Markíza)
▲ Seriál Komisařka Florence (foto: TV Markíza)

Francouzská televizní tvorba má v kriminálním žánru výjimečné postavení - spojuje analytické vyšetřování, silné charaktery a důraz na prostředí, které se stává plnohodnotnou součástí příběhu. Přesně takový je také seriál Komisařka Florence, který si ve Francii získal miliony diváků a dlouhodobě patří k pilířům veřejnoprávní stanice France 3.

Hlavní postavou seriálu je Florence Cassandre v podání Gwendoline Hamon - zkušená komisařka z prestižní pařížské kriminální policie na adrese Zlatnické nábřeží 36. Když se jí rozpadne manželství a její syn Jules se po odloučení rodičů dostane na nebezpečnou cestu, Florence odmítne kariéru. Nechá se přeložit do Annecy, aby byl její syn blíže k otci.

V novém působišti ji však nečeká vřelé přijetí. Nastupuje na místo zesnulého komisaře Bernarda Rochea a jeho tým ji zpočátku odmítá. Již první den se musí vyrovnat s brutálním zločinem - smrtí chůvičky vytažené z jezera - a zároveň prosadit své vyšetřovací metody, které jsou často v rozporu s místními zvyklostmi.

Florence dočasně žije v izolované horské chatě, daleko od civilizace i vlastního komfortu. Právě díky své nekompromisnosti, silné intuici a smyslu pro spravedlnost si však postupně buduje respekt a autoritu. Její příjmení „Cassandre“ není náhodné - odkazuje na antickou věštkyni, která vidí pravdu i tehdy, když ji ostatní nechtějí slyšet.

Seriál Komisařka Florence měl premiéru v roce 2015 a dosud vzniklo 33 epizod, přičemž každá má podobu samostatného přibližně 90minutového televizního filmu. Tento formát umožňuje divákům vstoupit do seriálu v kterémkoli momentu bez nutnosti sledovat všechny díly chronologicky, což výrazně přispělo k jeho popularitě.

Natáčení probíhá v malebném prostředí Annecy a Savojských Alp, které dodává seriálu jedinečnou atmosféru a vizuální identitu, výrazně odlišnou od britských či amerických kriminálních titulů.

zdroj: Markíza

