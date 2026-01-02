Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou

Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnouDNES! | redakce | tisk | názory
Od 5. ledna 2026 získá dlouholetý ranní lifestylový cyklus Dobré ráno na ČT2 novou vizuální podobu. Hlavní myšlenku tvůrců pořadu, kterou je blízkost divákovi, proměnili architekti Jan Seyček a Petra Hlaváčková v dekoraci navozující příjemnou atmosféru domova.
Po patnácti letech získá Dobré ráno nejen nový vizuál, ale i dramaturgické osvěžení sjednocující obě mutace pořadu vysílaného ze studií v Brně a Ostravě. Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují - pohodu, lidskost a energii - a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ říká Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava.
Napomůže tomu také zbrusu nová grafická výbava pořadu, která je elegantní, moderní a novou dekoraci tak citlivě doplňuje. „
Od počátku s námi rozvíjeli ideu nového vizuálu kolegové z oddělení marketingu ČT Štěpánka Sunková, Milan Malík a Radovan Černý. Tato spolupráce byla pro projekt zcela klíčová. Máme radost z výsledku, který vnáší do pořadu svěží vítr a věříme, že tuto změnu ocení i diváci,“ doplňuje Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie TS Brno.
Co bylo hlavním cílem nové vizuality Dobrého rána? „
Především dostat ranní show do soudobého designového jazyka, ať už formou nového studia, nebo loga, nových znělek a vnitřní grafické výbavy. Co se týká tonality, tak jsme zvolili příjemnou barevnost vycházející z barev, které ráno můžeme vidět na obloze. Zároveň jsme zjednodušili a zpřehlednili grafiku, aby působila nenásilně a nerušila to hlavní a sice dění ve studiu,“ prozradil Milan Malík, kreativní manažer marketingu ČT.
Vizuální koncept vznikal v kreativním oddělení marketingu ČT v úzkém kontaktu s architekty a tvůrčími týmy TS Ostrava a TS Brno. „
Projekt faceliftu Dobré ráno byl specifický tím, že při jeho přípravě bylo třeba koordinovat spolupráci lidí z různých kreativních, výrobních a realizačních týmů v Praze, Brně a Ostravě,“ dodal Radovan Černý, projektový manažer marketingu ČT.
V nové podobě mohou diváci od 5. ledna 2026 sledovat Dobré ráno každý všední den na ČT2 v čase 5:59 - 8:30 a současně i v iVysílání České televize.
Tvůrčí týmy:
TS Brno: Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie, Igor Chvála, manažer realizace
TS Ostrava: Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie, Markéta Grossmannová, manažerka realizace
Moderátoři a režie:
TS Brno
Monika Brindzáková, Aleš Zbořil - moderace
Petr Kotrla, Pavel Hejnal - režie
TS Ostrava
Petra Češková, Petr Hradil, Anna Bangoura, Radek Erben - moderace
Roman Motyčka, Zuzana Pražáková, Marcel Petrov - režie
zdroj: ČT