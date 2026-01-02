Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou

Quantcast
Od 5. ledna 2026 získá dlouholetý ranní lifestylový cyklus Dobré ráno na ČT2 novou vizuální podobu. Hlavní myšlenku tvůrců pořadu, kterou je blízkost divákovi, proměnili architekti Jan Seyček a Petra Hlaváčková v dekoraci navozující příjemnou atmosféru domova.

Po patnácti letech získá Dobré ráno nejen nový vizuál, ale i dramaturgické osvěžení sjednocující obě mutace pořadu vysílaného ze studií v Brně a Ostravě. Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují - pohodu, lidskost a energii - a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ říká Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava.

Interiér Dobré ráno (foto: Česká televize)
▲ Interiér Dobré ráno (foto: Česká televize)

Napomůže tomu také zbrusu nová grafická výbava pořadu, která je elegantní, moderní a novou dekoraci tak citlivě doplňuje. „Od počátku s námi rozvíjeli ideu nového vizuálu kolegové z oddělení marketingu ČT Štěpánka Sunková, Milan Malík a Radovan Černý. Tato spolupráce byla pro projekt zcela klíčová. Máme radost z výsledku, který vnáší do pořadu svěží vítr a věříme, že tuto změnu ocení i diváci,“ doplňuje Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie TS Brno.

Co bylo hlavním cílem nové vizuality Dobrého rána? „Především dostat ranní show do soudobého designového jazyka, ať už formou nového studia, nebo loga, nových znělek a vnitřní grafické výbavy. Co se týká tonality, tak jsme zvolili příjemnou barevnost vycházející z barev, které ráno můžeme vidět na obloze. Zároveň jsme zjednodušili a zpřehlednili grafiku, aby působila nenásilně a nerušila to hlavní a sice dění ve studiu,“ prozradil Milan Malík, kreativní manažer marketingu ČT.

Interiér Dobré ráno Ostrava (foto: Česká televize)
▲ Interiér Dobré ráno Ostrava (foto: Česká televize)

Vizuální koncept vznikal v kreativním oddělení marketingu ČT v úzkém kontaktu s architekty a tvůrčími týmy TS Ostrava a TS Brno. „Projekt faceliftu Dobré ráno byl specifický tím, že při jeho přípravě bylo třeba koordinovat spolupráci lidí z různých kreativních, výrobních a realizačních týmů v Praze, Brně a Ostravě,“ dodal Radovan Černý, projektový manažer marketingu ČT.

V nové podobě mohou diváci od 5. ledna 2026 sledovat Dobré ráno každý všední den na ČT2 v čase 5:59 - 8:30 a současně i v iVysílání České televize.

Tvůrčí týmy:
TS Brno: Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie, Igor Chvála, manažer realizace
TS Ostrava: Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie, Markéta Grossmannová, manažerka realizace

Moderátoři a režie:
TS Brno
Monika Brindzáková, Aleš Zbořil - moderace
Petr Kotrla, Pavel Hejnal - režie
TS Ostrava
Petra Češková, Petr Hradil, Anna Bangoura, Radek Erben - moderace
Roman Motyčka, Zuzana Pražáková, Marcel Petrov - režie

zdroj: ČT

TV program

kanál CT1 20:10 Konec světa
22:25 Pupendo
00:30 Bolkoviny
kanál CT2 20:00 Četník ve výslužbě
21:45 Kapitán
23:30 Dobrodruh
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Kámen mudrců
23:20 Kamarád taky rád
01:30 Šťastný Nový rok
kanál PRIMA 20:15 Přízraky v Benátkách
22:25 G. I. Joe Origins: Snake Eyes
00:50 Kletba bratří Grimmů
kanál SEZNAM 20:10 Bomber
22:00 Lovec hlav
00:00 Nevyřešený případ
kanál BARRANDOV 20:00 André Rieu - Sen noci svatojánské
22:50 Emmanuella: Soukromá sbírka (5)
00:50 Exkluziv!
kanál JEDNOTKA 20:30 A máme, čo sme chceli (1/2)
21:30 Učiteľka
23:15 Vlny
kanál DVOJKA 20:10 Dotyky Slovenského raja
20:40 Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom
21:30 Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom- film o filme
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov (5)
21:40 Mesto tieňov (6)
22:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Panna a Netvor
22:15 Falešný kníže
23:55 Kandráčovci

