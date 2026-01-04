Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 4. ledna 2026, svátek má Diana

Sky Italia ukončila provoz +1 kanálů

DNES! | redakce | tisk | názory

V tomto týdnu provedl operátor italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia (Eutelsat Hot Bird, 13°E) významnou změnu v distribuci. Ukončil provoz posledních kanálů s hodinovým časovým posunem - tedy stanic +1.

Sky Italia postupně redukovala nabídku +1 kanálů. Poslední dva programy s hodinovým časovým posunem Boomerang +1 a Cartoon Network +1 skončily na Silvestra 2025.

Aktuálně Sky Italia již neposkytuje žádné programy ve verzích +1. Důvodem ukončení šíření stanic +1 je technologický vývoj. Stanice nyní mohou sledovat diváci kdykoliv a kdekoliv. Dalším možným důvodem je úspora nákladů a uvolnění kapacity pro jiné projekty.

Vedle těchto programů na konci roku na Sky Italia skončil i hudební program MTV Music Italia. Konec souvisí s ukončením provozu všech hudebních stanic pod značkou MTV. Jde o rozhodnutí provozovatele stanic, společnosti Paramount, která se rozhodla provést výrazné škrty v provozu, včetně uzavření řady lineárních programů - hudebních MTV, Nick Music, Paramount Network, Paramount Channel či Comedy Central.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Aristokratka ve varu
21:50 Zbožňovaný
23:25 Odkud já vás znám
kanál CT2 20:00 Četník a četnice
21:40 Orlí pero
23:25 Poslední král
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl V (14)
21:30 Kriminálka Anděl (10)
22:40 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Láska na špičkách
22:25 Sherlock: Studie v růžové
00:15 Atentát
kanál SEZNAM 20:10 I.Q.
21:55 Velké ticho
23:55 Poslední hlídka
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Nevhodný snoubenec
21:50 Policie Delta: Velký barrandovský zásah
22:35 Silvestrovské vaření s Jirkou Babicou
kanál JEDNOTKA 20:30 Dotyk života II (1/8)
21:30 Život, láska, hneď
23:00 A máme, čo sme chceli (1/2)
kanál DVOJKA 20:10 Bruce Willis: Tajomstvá ikony
21:05 Sharon Stone - životný inštinkt
22:00 Absolvent
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Uragán
22:55 Partička
00:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
21:50 Z ulice na green
23:50 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook