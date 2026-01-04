Sky Italia ukončila provoz +1 kanálů

Sky Italia ukončila provoz +1 kanálůDNES! | redakce | tisk | názory
V tomto týdnu provedl operátor italské satelitní pay-tv platformy Sky Italia (Eutelsat Hot Bird, 13°E) významnou změnu v distribuci. Ukončil provoz posledních kanálů s hodinovým časovým posunem - tedy stanic +1.
Sky Italia postupně redukovala nabídku +1 kanálů. Poslední dva programy s hodinovým časovým posunem Boomerang +1 a Cartoon Network +1 skončily na Silvestra 2025.
Aktuálně Sky Italia již neposkytuje žádné programy ve verzích +1. Důvodem ukončení šíření stanic +1 je technologický vývoj. Stanice nyní mohou sledovat diváci kdykoliv a kdekoliv. Dalším možným důvodem je úspora nákladů a uvolnění kapacity pro jiné projekty.
Vedle těchto programů na konci roku na Sky Italia skončil i hudební program MTV Music Italia. Konec souvisí s ukončením provozu všech hudebních stanic pod značkou MTV. Jde o rozhodnutí provozovatele stanic, společnosti Paramount, která se rozhodla provést výrazné škrty v provozu, včetně uzavření řady lineárních programů - hudebních MTV, Nick Music, Paramount Network, Paramount Channel či Comedy Central.