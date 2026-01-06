Warner Bros. Discovery představila panteon olympijských expertů

Warner Bros. Discovery představila panteon olympijských expertů2dny | redakce | tisk | názory
Přesně za měsíc proběhne v italském Miláně zahajovací ceremoniál Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) při této příležitosti představila kompletní line-up svého expertního komentátorského týmu, který bude diváky Eurosportu provázet letošními hrami od začátku až do konce.
Rozhodně v něm není nouze o zkušené olympioniky.
Mezi ně patří například Tina Maze, historicky pravděpodobně nejúspěšnější slovinská lyžařka a držitelka dvou zlatých olympijských medailí, nebo německá sáňkařka Natalie Geisenberger, která svou rodnou zemi na olympijských hrách reprezentovala celkem čtyřikrát a získala pro ni dvě zlaté medaile. Role expertů se ujmou také polská běžkyně na lyžích Justyna Kowalczyk-Tekieli, která má na kontě dvě zlaté olympijské medaile, nizozemský rychlobruslař Jochem Uytdehaage, rovněž dvojnásobný olympijský vítěz, nebo Britka Amy Williams, která získala zlato ve skeletonu na hrách ve Vancouveru v roce 2010.
Tým expertů tvoří celkem 107 bývalých vrcholových sportovců, kteří mají za sebou v součtu 218 účastí na Zimních olympijských hrách. Během nich se jim podařilo získat dohromady 109 medailí, z toho 41 zlatých. Tým bude mít svou hlavní základnu v nově vybudovaných studiích WBD přímo v centru olympijské vesničky v Cortině d'Ampezzo, působit však bude také v Livignu a na dalších místech, kde se budou konat jednotlivé soutěže. Někteří experti se zároveň ujmou vedení národních studií pro vybrané evropské země, kde budou působit jako hlavní moderátoři speciálního lokalizovaného obsahu.
„
Především chceme, aby naše olympijské vysílání bylo co možná nejvíce autentické. Proto jsme na pomoc povolali skutečné profesionály, kteří mají se zimními sporty bohaté zkušenosti. Každou z disciplín tak budou komentovat lidé, kteří skutečně zažili, jak to chodí na olympijských hrách, a jsou proto více než způsobilí přiblížit divákům, co se na sportovištích děje. Věřím, že se tento přístup setká s úspěchem jak na lineárních kanálech, jako je Eurosport, tak na streamovacích platformách, jako je HBO Max,“ říká Scott Young, výkonný viceprezident společnosti WBD Sports Europe.
WBD se samozřejmě chce olympijskému obsahu věnovat už nyní, v průběhu měsíce předcházejícího zahájení letošních her. V premiéře tak například uvede hodinový dokument She Who Dares, který se zaměřuje na pět legendárních členek Týmu Velké Británie, jež mají lví podíl na popularizaci ženského lyžování a snowboardingu. Snímek nabídne unikátní pohled na průběh tréninkových soustředění tohoto týmu i osobní svědectví ústřední pětice: snowboardistek Charlotte Bakes a Mii Brookes a freestyle lyžařek Kirsty Muir, Zoe Atkin a Makayly Gerken Schofield. Svůj pohled připojí také výkonná ředitelka týmu Vicky Gosling.
Další obsahovou novinkou je dokumentární snímek Keep Calm and Slalom, který mapuje cestu tří slalomářů z Týmu Velké Británie na letošní olympijské hry. Dave Ryding, Laurie Taylor a Billy Major mají nicméně k dispozici pouze velmi omezený rozpočet, který představuje zhruba procento prostředků, jež mají k dispozici jiné národní týmy. Jde o klasický příběh nepravděpodobných šampionů, kteří se musejí maximálně spoléhat na své schopnosti a odhodlání, chtějí-li skutečně naplnit své kariérní sny. Oba dokumenty budou mít na Eurosportu a HBO Max premiéru 2. února 2026, aby se publikum mohlo seznámit s některými tvářemi, které bude následně vídat přímo na olympijských hrách.
K dispozici bude samozřejmě také rozsáhlá knihovna non-live obsahu dostupná na vyžádání prostřednictvím streamovacích platforem WBD. Její součástí je například Monuments, originální dokumentární série z produkce Eurosportu, která se věnuje výzvám a tradicím jednotlivých zimních sportů, včetně ikonických sportovišť, mezi nimiž nechybí ani pořadatelská Cortina d'Ampezzo. Profily konkrétních sportovců pak nabízí série Athletes to Watch.
Olympijské vysílání Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 odstartuje ve středu 4. února 2026, tedy den před zahajovacím ceremoniálem na milánském stadionu San Siro. Závěrečná ceremonie je naplánována na neděli 22. února 2026. WBD nabídne komplexní vysílání všech sportovních disciplín a soutěží, které budou lineárně dostupné na stanicích Eurosportu a TNT Sports a zároveň živě na platformách HBO Max a discovery+.
Kompletní sestava expertního týmu WBD podle zemí
Mezinárodní tým: Francesca Marsaglia (alpské lyžování), Tina Maze (alpské lyžování), Viktoria Rebensburg (alpské lyžování), Laura Robson (různé disciplíny), Kevin Rolland (freestylové lyžování), Martin Schmitt (skoky na lyžích).
Dánsko: Malene Frandsen (lední hokej), Laila Friis Salling (freestylové lyžování), Stefan Due Schmidt (rychlobruslení), Lene Stjerne (curling), Michael Tyllesen (krasobruslení).
Francie: Margot Bailet (alpské lyžování), Sandrine Bailly (biatlon), Alizée Baron (freestylové lyžování), Coralie Bentz (běh na lyžích), Frédéric Bertrand (sáňkování), Johan Clarey (alpské lyžování), Pierre-Emmanuel Dalcin (alpské lyžování), Matthias Dandois (různé sporty), Roddy Darragon (severská kombinace), Gauthier De Tessičres (alpské lyžování), Jeff Devaux (severská kombinace), Robin Duvillard (severská kombinace), Charlotte Girard (lední hokej), Clémence Grimal (snowboarding), Lois Habert (biatlon), Nicolas Jean-Prost (skoky na lyžích), Sébastien Lacroix (severská kombinace), Maxime Laheurte (severská kombinace), Robin Ligeon (snowboarding), Florence Masnada (alpské lyžování a skialpinismus), Coline Mattel (skoky na lyžích), Thierry Mercier (curling), Nastasia Noens (alpské lyžování), Véronique Pierron (rychlobruslení), Alban Preaubert (krasobruslení), Vincent Ricard (bobování), Sacha Theocharis (freestylové lyžování), Jean-Pierre Vidal (alpské lyžování), Tiffany Zahorski (krasobruslení).
Finsko: Tuomas Grönman (lední hokej), Lennart Petrell (lední hokej), Noora Räty (lední hokej), Annina Rajahuhta (lední hokej), Tuukka Rask (lední hokej), Pekka Rinne (lední hokej), Kimmo Timonen (lední hokej), Antti Törmänen (lední hokej).
Německo: Jochen Behle (běh na lyžích), Fritz Dopfer (alpské lyžování), Markus Eisenbichler (skoky na lyžích), Josef Ferstl (alpské lyžování), Anni Friesinger (rychlobruslení), Natalie Geisenberger (sáňkování), Fabian Hambüchen (reportér), Kevin Kuske (bobování), André Lange (bobování), Fabian Rießle (severská kombinace), Michael Rösch (biatlon), Werner Schuster (skoky na lyžích).
Itálie: Camilla Alfieri (alpské lyžování), Kristian Ghedina (alpské lyžování), Carolina Kostner (krasobruslení), Daniela Merighetti (alpské lyžování), Elise Nakab (freestylové lyžování), Fulvio Valbusa (běh na lyžích), Silvano Varettoni (alpské lyžování).
Nizozemsko: Herbert Cool (rychlobruslení), Jochem Uytdehaage (rychlobruslení).
Norsko: Tiril Eckhoff (biatlon), Helene Marie Fossesholm (běh na lyžích), Ida Marie Hagen (severská kombinace), Robert Johansson (skoky na lyžích), Henrik L'Abée Lund (biatlon), Ida Njĺtun (rychlobruslení), Martin Johnsrud Sundby (běh na lyžích), Lars Vĺgberg (curling).
Polsko: Katarzyna Bachleda-Curuś (rychlobruslení), Aida Bella (rychlobruslení), Mariusz Czerkawski (lední hokej), Jakub Kot (skoky na lyžích), Justyna Kowalczyk-Tekieli (běh na lyžích / biatlon), Dagmara Krzyżyńska (alpské lyžování), Magdalena Pałasz (skoky na lyžích), Tomasz Sikora (biatlon / běh na lyžích), Marcin Szafrański (alpské lyžování).
Španělsko: Carolina Ruiz Castillo (alpské lyžování), Javier Fernández (krasobruslení), Miguel Galindo (alpské lyžování), Regino Hernández (snowboarding), Sara Hurtado (krasobruslení), Ander Mirambell (skeleton).
Švédsko: Sara Carlsson (curling), Elisabeth Hogberg (biatlon), Andre Myhrer (alpské lyžování), Martina Schriwer (akrobatické lyžování - moguly), Hĺkan Södergren (lední hokej), Mats Sundin (lední hokej).
Velká Británie: Emma Carrick-Anderson (alpské lyžování), Lamin Deen (bobování), Mike Dixon (biatlon), Ed Drake (alpské lyžování), Aimee Fuller (snowboarding), Charlie Guest (alpské lyžování), Lutalo Muhammad (různé disciplíny), Eve Muirhead (curling), Amy Williams (skeleton).
zdroj: WBD