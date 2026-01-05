Quantcast
FilmBox oslaví 70. narozeniny Václava Vydry speciálním maratonem

FilmBox zve diváky, aby si při příležitosti 70. narozenin Václava Vydry připomněli jeho nezapomenutelné filmové role, od raných filmových zkušeností, mezi které patří „Motiv pro vraždu“, až po role ve filmech jako je „Tankový prapor“ a „Černí baroni“.

Tři po sobě jdoucí filmy můžete sledovat 7. ledna od 20:00.

Václav Vydra je známý jako filmový a televizní herec a dabér. Narodil se v Praze a je synem herce Václava Vydry a herečky Dany Medřické. Hereckou kariéru začal již v šestnácti letech, kdy debutoval ve filmu „Návraty“. Větší popularitu si získal v 80. letech díky snímkům jako „Svatební cesta do Jiljí“ nebo „S čerty nejsou žerty“. Mezi další známé filmy, kde herec účinkoval, patří „Motiv pro vraždu“, „Tankový prapor“ nebo „Černí baroni“.

První zkušenosti před kamerou
Film „Motiv pro vraždu“ z roku 1974 je povídkovým kriminálním snímkem složeným ze tří příběhů, na nichž se podíleli režiséři Tomáš Svoboda, Július Matula a Jiří Svoboda. Svobodův příběh, „Kapsář“, vypráví o recidivistovi, který se snaží začít nový život. Povídka „Víkend“, režírovaná Júliusem Matulou, sleduje chataře, který při pokusu umlčet svou oběť zavraždí jinou ženu. V této povídce se objevil Václav Vydra v malé epizodní roli mladíka u vody; šlo o jednu z jeho raných filmových zkušeností, přičemž mu bylo tehdy pouhých 18 let. V poslední části, „Rukojmí“, vystupuje muž závislý na drogách, který během lékařského zákroku ohrožuje zdravotníky.

První porevoluční soukromý film
Další významnou rolí Václava Vydry byla role svobodníka Mlejnka ve filmu „Tankový prapor“. Rotný Danny Smiřický a jeho spolubojovníci čelí obtížným a absurdním situacím, které vyplývají z přísných vojenských pravidel a rozkazů nadřízených. Postava Dannyho Smiřického je zčásti autobiografická a odráží zkušenosti a zážitky samotného autora, Josefa Škvoreckého. Do dějin československé kinematografie se film zapsal jako první soukromě natočený celovečerní hraný film po zestátňovacím dekretu z roku 1945 a zároveň byl distribuován způsobem běžným pro západní kinematografii. Čtyři herci z tohoto snímku (Miroslav Donutil, Milan Šimáček, Milan Gunár a Miroslav Táborský) se objevili i ve filmu „Černí baroni“.

Hrabě mezi vojáky
Ve filmu „Černí baroni“ režiséra Zdenka Sirového sledujeme Pomocné technické prapory (PTP), zvláštní vojenskou složku z 50. let, složenou z politicky nespolehlivých, tělesně slabých nebo kriminálně zatížených odvedenců, kterým se říkalo černí baroni. Hlavní postavou je vojín Roman Kefalín (Ondřej Vetchý), jehož příběh částečně odráží zkušenosti samotného autora předlohy, Miloslava Švandrlíka. Václav Vydra ztvárnil postavu hraběte Zdeňka Šternberka, posledního hraběte rodu Šternberků.

Natáčení filmu se neobešlo bez dramatických momentů. Jedna z nejznámějších historek se váže k hercům Václavu Vydrovi a Ondřeji Vetchému. Při noční scéně Vydra omylem zasáhl Vetchého do oka. Vetchý musel vyhledat lékařskou pomoc a následně některé scény dokončit se zavázaným okem. Jedná se o detail, který je ve filmu dokonce vidět, například ve scéně při kontrole vojáků nadřízeným důstojníkem. Tuto historku si dnes herci připomínají s nadhledem a patří k barvitým vzpomínkám na vznik jednoho z nejznámějších českých filmů.

Václav Vydra slaví své 70 narozeniny 7. ledna a stanice FilmBox si při této příležitosti připravila pro své diváky tematický večer s výběrem filmů z jeho bohaté kariéry. Přejeme mu vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho dalších let plné radosti z herecké práce.

Připomeňte si s kanálem FilmBox jeho nezapomenutelné role:

* Tankový prapor - 7. ledna ve 20:00
* Motiv pro vraždu - 7. ledna ve 21:25
* Černí Baroni - 7. ledna ve 23:10

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




