Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení na TLC

Také patříte k těm, kteří už roky doufají, že jim jednoho dne sova doručí dopis o přijetí na Školu čar a kouzel v Bradavicích? Účastníkům soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking), vysílané u nás na TLC a HBO Max, se tento sen alespoň částečně splnil.
V rámci prvních dvou sérií pořadu se totiž profesionální cukráři a designéři dortů ocitli přímo v ikonických lokacích ze světa Harryho Pottera, kde své řemeslné schopnosti poměřují v tematických výzvách inspirovaných tímto mimořádně populárním kouzelnickým univerzem. A to navíc pod moderátorským dohledem Freda a George Weasleyových!
To, že cukrářská soutěž zasazená do kulis světa Harryho Pottera má šanci u diváků uspět, by nikoho nemělo zas tak překvapovat. Různé cukrovinky a sladkosti jsou již od prvního dílu důležitou součástí kouzelnického univerza J. K. Rowlingové a jde o motiv, ke kterému se opakovaně vrací jak autorka, tak tvůrci filmové série. Bertíkovy fazolky, kotlíkové dortíky, čokoládové žabky, máslový ležák - to je výčet jen těch zdaleka nejvíce oblíbených pochutin všech generací kouzelníků a čarodějek. Nabídka Medového ráje, klíčové prodejny v Prasinkách, je zkrátka důležitým poznávacím znakem celé franšízy.
Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking) z této popkulturní tradice čerpá a půjčuje si z ní jak ústřední myšlenku, tak ikonické kulisy. Obě série pořadu se natáčely v britských studiích Warner Bros. v Leavesdenu a v areálu studijní expozice Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter, což jsou jakési pomyslné mekky globálního HP fandomu. To, že show vznikala na těchto místech, umožnilo autorům pro jednotlivé epizody rekonstruovat vysoce rozpoznatelné lokality. Nechybí mezi nimi Nástupiště 9¾, Gringottova banka, Příčná ulice, Zapovězený les ani bradavická Velká síň. Jde tedy stejnou měrou o kulinářskou show a popkulturní událost.
Premisa soutěže je poměrně standardní a jednoduchá. V první sérii proti sobě nastoupilo devět týmů složených z profesionálních cukrářů a specialistů na design dortů, kteří byli podrobeni řadě zkoušek, v nichž měli dokázat, jak ovládají své řemeslo. Nikdy samozřejmě nešlo o klasické dorty, ale spíše o monumentální cukrářské instalace, které mají v divácích evokovat dojem vizuální magie a zároveň být plně jedlé. Každý díl se tematicky točí kolem určitého ústředního potterovského motivu a leckteré výtvory soutěžících byly - a jsou - vskutku dechberoucí. Vítězný tým nakonec získal Baking Cup, obdobu fiktivního kolejního poháru, a také příležitost objevit se na stránkách nové kouzelnické kuchařky.
Lví podíl na úspěchu celého formátu má bezpochyby moderátorská dvojice - kdo jiný by byl pro tento úkol povolanější než dvojčata James a Oliver Phelpsovi, kteří ve filmech ztvárnili bratrské duo troublemakerů Freda a George Weasleyovy? Jsou to právě oni dva, kteří povyšují klasickou cukrářskou show na zážitek náležející do povinného watchlistu každého potterheada. Pořad totiž stojí stejnou měrou na cukrářském umění i zákulisních historkách z natáčení. Jejich zdrojem jsou navíc i speciální hosté jednotlivých dílů, mezi nimiž nechyběli například Warwick Davis (profesor Kratiknot), Evanna Lynch (Lenka Láskorádová), Devon Murray (Seamus Finnigan) nebo Bonnie Wright (Ginny Weasleyová).
Po úspěchu první série si navíc Food Network dovolil být v dramaturgii ještě ambicióznější. Novinkou je například hned v první epizodě druhé série rozřazovací ceremonie, během níž Moudrý klobouk zařadí jednotlivé týmy do některé ze čtyř bradavických kolejí. Podle toho se pak různě odlišují i zadání a požadavky na práci s ikonickými motivy. Struktura celé druhé řady nesměřuje k vyvrcholení v podobě předávání kolejního poháru, nýbrž tematicky míří k finále v duchu Ohnivého poháru. A stejně jako v průběhu první série je propagace pořadu doprovázena bohatým dodatkovým obsahem zahrnujícím množství magických receptů, které si mohou diváci vyzkoušet upéct i sami doma.
Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking) mohou diváci v České republice a na Slovensku sledovat každou středu ve 20:00 na lifestylové stanici TLC a na streamovací platformě HBO Max. Pro Food Network ji vyrobily společnosti Warner Horizon a theoldschool.
zdroj: WBD