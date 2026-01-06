Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení na TLC

2dny | redakce | tisk | názory

Také patříte k těm, kteří už roky doufají, že jim jednoho dne sova doručí dopis o přijetí na Školu čar a kouzel v Bradavicích? Účastníkům soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking), vysílané u nás na TLC a HBO Max, se tento sen alespoň částečně splnil.

V rámci prvních dvou sérií pořadu se totiž profesionální cukráři a designéři dortů ocitli přímo v ikonických lokacích ze světa Harryho Pottera, kde své řemeslné schopnosti poměřují v tematických výzvách inspirovaných tímto mimořádně populárním kouzelnickým univerzem. A to navíc pod moderátorským dohledem Freda a George Weasleyových!

To, že cukrářská soutěž zasazená do kulis světa Harryho Pottera má šanci u diváků uspět, by nikoho nemělo zas tak překvapovat. Různé cukrovinky a sladkosti jsou již od prvního dílu důležitou součástí kouzelnického univerza J. K. Rowlingové a jde o motiv, ke kterému se opakovaně vrací jak autorka, tak tvůrci filmové série. Bertíkovy fazolky, kotlíkové dortíky, čokoládové žabky, máslový ležák - to je výčet jen těch zdaleka nejvíce oblíbených pochutin všech generací kouzelníků a čarodějek. Nabídka Medového ráje, klíčové prodejny v Prasinkách, je zkrátka důležitým poznávacím znakem celé franšízy.

Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking) z této popkulturní tradice čerpá a půjčuje si z ní jak ústřední myšlenku, tak ikonické kulisy. Obě série pořadu se natáčely v britských studiích Warner Bros. v Leavesdenu a v areálu studijní expozice Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter, což jsou jakési pomyslné mekky globálního HP fandomu. To, že show vznikala na těchto místech, umožnilo autorům pro jednotlivé epizody rekonstruovat vysoce rozpoznatelné lokality. Nechybí mezi nimi Nástupiště 9¾, Gringottova banka, Příčná ulice, Zapovězený les ani bradavická Velká síň. Jde tedy stejnou měrou o kulinářskou show a popkulturní událost.

Premisa soutěže je poměrně standardní a jednoduchá. V první sérii proti sobě nastoupilo devět týmů složených z profesionálních cukrářů a specialistů na design dortů, kteří byli podrobeni řadě zkoušek, v nichž měli dokázat, jak ovládají své řemeslo. Nikdy samozřejmě nešlo o klasické dorty, ale spíše o monumentální cukrářské instalace, které mají v divácích evokovat dojem vizuální magie a zároveň být plně jedlé. Každý díl se tematicky točí kolem určitého ústředního potterovského motivu a leckteré výtvory soutěžících byly - a jsou - vskutku dechberoucí. Vítězný tým nakonec získal Baking Cup, obdobu fiktivního kolejního poháru, a také příležitost objevit se na stránkách nové kouzelnické kuchařky.

Lví podíl na úspěchu celého formátu má bezpochyby moderátorská dvojice - kdo jiný by byl pro tento úkol povolanější než dvojčata James a Oliver Phelpsovi, kteří ve filmech ztvárnili bratrské duo troublemakerů Freda a George Weasleyovy? Jsou to právě oni dva, kteří povyšují klasickou cukrářskou show na zážitek náležející do povinného watchlistu každého potterheada. Pořad totiž stojí stejnou měrou na cukrářském umění i zákulisních historkách z natáčení. Jejich zdrojem jsou navíc i speciální hosté jednotlivých dílů, mezi nimiž nechyběli například Warwick Davis (profesor Kratiknot), Evanna Lynch (Lenka Láskorádová), Devon Murray (Seamus Finnigan) nebo Bonnie Wright (Ginny Weasleyová).

Po úspěchu první série si navíc Food Network dovolil být v dramaturgii ještě ambicióznější. Novinkou je například hned v první epizodě druhé série rozřazovací ceremonie, během níž Moudrý klobouk zařadí jednotlivé týmy do některé ze čtyř bradavických kolejí. Podle toho se pak různě odlišují i zadání a požadavky na práci s ikonickými motivy. Struktura celé druhé řady nesměřuje k vyvrcholení v podobě předávání kolejního poháru, nýbrž tematicky míří k finále v duchu Ohnivého poháru. A stejně jako v průběhu první série je propagace pořadu doprovázena bohatým dodatkovým obsahem zahrnujícím množství magických receptů, které si mohou diváci vyzkoušet upéct i sami doma.

Soutěžní show Harry Potter: Kouzelné pečení (Harry Potter: Wizards of Baking) mohou diváci v České republice a na Slovensku sledovat každou středu ve 20:00 na lifestylové stanici TLC a na streamovací platformě HBO Max. Pro Food Network ji vyrobily společnosti Warner Horizon a theoldschool.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Luhačovice - Brána moravského ráje
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (1/2)
21:00 Otcové průmyslu (1/10)
21:30 Vzpoura zvířat (1/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (3)
21:25 Bachelor Česko II (14)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (17)
kanál PRIMA 20:15 Matky
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Discopříběh
21:55 Kojak: Ariana
23:45 Dempsey a Makepeaceová (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Islande
22:00 Nový začiatok
23:37 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Narodení v Skalnatých vrchoch
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (1/13)
21:25 Okres na severu (2)
22:35 Medicopter 117 (1/82)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook