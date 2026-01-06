28,2E: Konec vánočních kanálů

28,2E: Konec vánočních kanálů2dny | redakce | tisk | názory
Na britském trhu dnes skončily dočasné (pop up) kanály s vánoční a zimní tematikou. S diváky se tak rozloučily kanály Great! Xmas (Great! Christmas), Christmas24 a That's Christmas.
Filmové kanály Great! Xmas (Great! Christmas), včetně časově posunuté verze Great! Xmas +1 (Great! Christmas +1) a Christmas24 a Christmas24+ byly nahrazeny původními programy Great! Romance (Great! Romance +1) a Movies24, Movies24+ a vracejí se tak k původnímu obsahu.
Podobně také hudební That's Christmas nově vysílá jako retro videoklipový program That's Oldies zaměřený na hudbu ze 60., 70. a 80. let minulého století.
Období Vánoc je silným obdobím pro televizní sledovanost. K tomu právě přispívají i zmíněné pop up kanály speciálním obsahem. Provozovatelé stanic tak reagují na poptávku diváků po tomto obsahu a zadavatelům reklamy nabízejí prostor pro propagaci produktů a služeb.
Kanál Great! Romance vysílá FTA také v silném evropském paprsku satelitu Astra 2G (28,2°E). Příjem je proto bezproblémový s parabolami od průměru cca 60 cm i v regionu střední Evropy. Ostatní FTA stanice jsou v britském svazku. Movies24 a Movies24+ jsou placené a dostupné jen zákazníkům pay-tv platformy Sky UK.
technické parametry - Great! Romance:
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,225 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, EU beam
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA, UK beam
technické parametry - Movies24, Movies24+:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,148 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Videoguard, EU beam
technické parametry - That's Oldies:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,344 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam