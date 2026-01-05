Novým intendantem Rádia Devín sa stal Martin Timko

Novým intendantem Rádia Devín sa stal Martin TimkoDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenský rozhlas a televize oznámil, že od 1. ledna 2026 se novým intendantem Rádia Devín stal Martin Timko. Na této pozici nahradil Zuzanu Belkovou, která bude působit jako vedoucí Odboru slovesného obsahu.
Martin Timko působí od roku 2019 ve Slovenské televizi a rozhlase jako šéf dramaturg bývalé programové služby Trojka a dramaturg Dramatické tvorby STVR. Dlouhodobě se věnuje také pedagogické činnosti v oblasti dramatického umění a byl členem několika vědeckých a uměleckých rad.
"
Děkuji za projevenou důvěru. Mou ambicí je rozvíjet Rádio Devín jako prostor pro kulturu a umění, v dialogu s posluchači i s tvůrčím kolektivem redakce. Těším se na společnou práci při naplňování tohoto poslání," uvedl Martin Timko.
Ředitel Slovenského rozhlasu Peter Janků k personální změně dodal: "
Martin Timko je výrazná odborná osobnost s hlubokým porozuměním pro kulturní a umělecké prostředí. Jeho profesionální dráha, dramaturgické zkušenosti a pedagogické zázemí jsou zárukou kontinuálního rozvoje Rádia Devín jako okruhu s jasnou orientací."
Slovenský rozhlas vnímá tuto změnu jako přirozený krok v dalším formování Rádia Devín jako kulturního a uměleckého prostoru veřejné služby, který systematicky rozvíjí kvalitu, hloubku a význam rozhlasového vysílání v současném mediálním prostředí.
zdroj: STVR