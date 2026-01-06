Sledujte fascinující rekonstrukce na Spektrum Home

Sledujte fascinující rekonstrukce na Spektrum Home2dny | redakce | tisk | názory
Zajímá vás, jak probíhá stavba domů na pobřeží Austrálie? Pak si nesmíte nechat ujít novou sérii pořadu Lovci plážových domů, kterou můžete sledovat už od 12. ledna každý všední den od 15:35 na stanici Spektrum Home. Pořadem vás provede populární moderátorka Shelley Craft.
A to není všechno. V lednu pro vás televize AMC připravila také další fascinující pořady o rekonstrukcích domů.
Představa vlastnictví domu na pláži, u kanálu nebo u řeky vede mnohé lidi k tomu, že zahodí opatrnost a koupí si nemovitost, která je kousek od vody. Pouhá návštěva u vody je přenese na místo, kde se uvolní a vytrhne je z hluku rušných měst. Druhá a třetí série pořadu Lovci plážových domů zachycuje podstatu a kvalitu života u australských klidných vod. Diváci se díky tomu podívají na pobřežní letoviska jako je Apollo Bay, Brunswick Heads nebo Redlands.
Pořad v čele se Shelly Craft divákům poodhalí, co obnáší život na australském pobřeží. Diváci mají možnost sledovat, jak oblíbená moderátorka pomáhá obyčejným Australanům plnit si své sny o bydlení na mořském pobřeží. Každý má jinou představu, a právě tu se jim snaží Shelly naplnit. Od poklidných přímořských útočišť daleko od všedního ruchu až po rodinné domovy překypující životem, to vše uvidíte v druhé a třetí sérii populární show Lovci plážových domů od 12. a 19. ledna v 15:35 na televizní stanici Spektrum Home. Každá epizoda provází klienty emotivní a vzrušující cestou za pobřežním domem, který jim dokonale vyhovuje.
Další novinky na Spektrum Home
V lednu bude mít premiéru na stanici Spektrum Home také nový pořad Velkolepé plány: Proměny. Ten se odehrává stejně jako Lovci plážových domů v Austrálii, nicméně koncept je rozdílný. V této show se utkají dvě soutěžní družstva, které rekonstruují domy.
Změří si své síly a schopnosti v rámci pokusu o vytvoření dokonalého obydlí. Každé družstvo rekonstruuje rozdílný objekt či zahradu, který se většinou nachází v jiné části Austrálie. Pořadem provází moderátorská dvojice Anthony Burke a Yasmine Ghoniem.
Důležitou součástí show je rovněž vzdát hold současné australské architektuře a jejím tvůrcům. Jak se proměny povedou a které družstvo lépe obstojí můžete sledovat od 3. ledna každý všední den od 18:10 na Spektrum Home.
Pořad Velkolepé plány patří mezi divácké hity po celém světě. Na Novém Zélandu si diváci užívají jeho 9. sezónu a ve Velké Británii se koncept stal tak populární, že vzniklo už 23 sérií.
Teď přichází čas, aby i čeští diváci sledovali nejnovější díly Velkolepé plány: Proměny Nový Zéland, a to každý všední den od 9. ledna v 18:10 na Spektrum Home. Velkolepé plány: Proměny Velká Británie pak budou mít premiéru 31. ledna v 18:10 a poběží rovněž na Spektrum Home každý všední den.
