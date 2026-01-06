Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Sledujte fascinující rekonstrukce na Spektrum Home

2dny | redakce | tisk | názory

Zajímá vás, jak probíhá stavba domů na pobřeží Austrálie? Pak si nesmíte nechat ujít novou sérii pořadu Lovci plážových domů, kterou můžete sledovat už od 12. ledna každý všední den od 15:35 na stanici Spektrum Home. Pořadem vás provede populární moderátorka Shelley Craft.

A to není všechno. V lednu pro vás televize AMC připravila také další fascinující pořady o rekonstrukcích domů.

Představa vlastnictví domu na pláži, u kanálu nebo u řeky vede mnohé lidi k tomu, že zahodí opatrnost a koupí si nemovitost, která je kousek od vody. Pouhá návštěva u vody je přenese na místo, kde se uvolní a vytrhne je z hluku rušných měst. Druhá a třetí série pořadu Lovci plážových domů zachycuje podstatu a kvalitu života u australských klidných vod. Diváci se díky tomu podívají na pobřežní letoviska jako je Apollo Bay, Brunswick Heads nebo Redlands.

Velkolepé plány: Proměny Velká Británie (foto: AMC)
▲ Velkolepé plány: Proměny Velká Británie (foto: AMC)

Pořad v čele se Shelly Craft divákům poodhalí, co obnáší život na australském pobřeží. Diváci mají možnost sledovat, jak oblíbená moderátorka pomáhá obyčejným Australanům plnit si své sny o bydlení na mořském pobřeží. Každý má jinou představu, a právě tu se jim snaží Shelly naplnit. Od poklidných přímořských útočišť daleko od všedního ruchu až po rodinné domovy překypující životem, to vše uvidíte v druhé a třetí sérii populární show Lovci plážových domů od 12. a 19. ledna v 15:35 na televizní stanici Spektrum Home. Každá epizoda provází klienty emotivní a vzrušující cestou za pobřežním domem, který jim dokonale vyhovuje.

Další novinky na Spektrum Home
V lednu bude mít premiéru na stanici Spektrum Home také nový pořad Velkolepé plány: Proměny. Ten se odehrává stejně jako Lovci plážových domů v Austrálii, nicméně koncept je rozdílný. V této show se utkají dvě soutěžní družstva, které rekonstruují domy.

Změří si své síly a schopnosti v rámci pokusu o vytvoření dokonalého obydlí. Každé družstvo rekonstruuje rozdílný objekt či zahradu, který se většinou nachází v jiné části Austrálie. Pořadem provází moderátorská dvojice Anthony Burke a Yasmine Ghoniem.

Důležitou součástí show je rovněž vzdát hold současné australské architektuře a jejím tvůrcům. Jak se proměny povedou a které družstvo lépe obstojí můžete sledovat od 3. ledna každý všední den od 18:10 na Spektrum Home.

Pořad Velkolepé plány patří mezi divácké hity po celém světě. Na Novém Zélandu si diváci užívají jeho 9. sezónu a ve Velké Británii se koncept stal tak populární, že vzniklo už 23 sérií.

Teď přichází čas, aby i čeští diváci sledovali nejnovější díly Velkolepé plány: Proměny Nový Zéland, a to každý všední den od 9. ledna v 18:10 na Spektrum Home. Velkolepé plány: Proměny Velká Británie pak budou mít premiéru 31. ledna v 18:10 a poběží rovněž na Spektrum Home každý všední den.

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Luhačovice - Brána moravského ráje
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (1/2)
21:00 Otcové průmyslu (1/10)
21:30 Vzpoura zvířat (1/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (3)
21:25 Bachelor Česko II (14)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (17)
kanál PRIMA 20:15 Matky
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Discopříběh
21:55 Kojak: Ariana
23:45 Dempsey a Makepeaceová (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Islande
22:00 Nový začiatok
23:37 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Narodení v Skalnatých vrchoch
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (1/13)
21:25 Okres na severu (2)
22:35 Medicopter 117 (1/82)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook