Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku

2dny | redakce | tisk | názory obrázek k článku: Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku

V reakci na odchod stanic MTV a Paramount Network z českého trhu televizní operátor Telly okamžitě zařazuje prémiové náhrady v podobě filmového KVIFF.TV a zpravodajského DVTV Extra. Současně startuje zimní kampaň, ve které boří zavedené ceny.

V hlavní roli je „nadupaná“ Tellyvize s 50% slevou na Velký balíček a návratem dárku v podobě HBO a HBO Max.

Zatímco venku přituhuje, ceny programových balíčků u Telly doslova tají. Hlavním tahákem je Velký balíček s více než 121 kanály, který je nyní k mání za polovinu původní ceny. Cena padla dolů ale také u Středního balíčku - obě dvě varianty lze nyní pořídit za 345 Kč. Diváci si tak mohou dopřát maximální porci sportu, filmů a dokumentů za cenu nižšího tarifu.

Zimní kampaň Telly (foto: Telly)
▲ Zimní kampaň Telly (foto: Telly)

Konec MTV? Příležitost pro kvalitnější obsah Telly zároveň pružně reaguje na změny na evropském televizním trhu. V návaznosti na globální ukončení vysílání stanic MTV a Paramount Network operátor okamžitě zařazuje do nabídky kvalitní alternativy. Diváci se tak mohou nově těšit na filmový kanál KVIFF.TV, který přináší festivalovou atmosféru přímo do obýváků, a zpravodajsko-publicistický DVTV Extra.

V lednu tráví lidé u televizních obrazovek nejvíce času z celého roku, proto jim chceme dlouhé večery zpříjemnit nejen cenou, ale i kvalitním obsahem. Mrzí nás odchod značek jako MTV nebo Paramount z evropského trhu, ale bereme to jako příležitost. Místo nich jsme zařadili KVIFF.TV a DVTV Extra, což je podle nás pro českého diváka více než plnohodnotná náhrada. Ať už fandí u fotbalu, sledují festivalové filmy nebo relaxují u české klasiky, s Telly mají jistotu, že z gauče se stane to nejpohodlnější místo na světě,“ komentuje změny Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

Kromě snížené ceny a nových kanálů vrací Telly do hry i populární bonus. Ke všem balíčkům (vyjma tarifu MAXI, kde jsou již obsaženy) získají noví zákazníci prémiové filmové kanály HBO 1, 2, 3 a přístup do videotéky HBO Max na první měsíc jako dárek.

Zimní kampaň Telly startuje 6. ledna a je zaměřena na všechny, kdo nechtějí dělat kompromisy mezi cenou a kvalitou obsahu.

zdroj: Telly

