Nejvyšší sledovanost zpravodajství STVR od roku 2022

Nejvyšší sledovanost zpravodajství STVR od roku 2022včera | redakce | tisk | názory
Hlavní zpravodajství STVR úspěšně odstartovalo začátek roku a v prvním týdnu 2026 zaznamenalo výrazný nárůst sledovanosti a dosáhlo nejlepší výsledky za poslední roky.
Informovala o tom STVR. V prvním týdnu roku 2026 dosáhla hlavní zpravodajská relace STVR na televizním okruhu Jednotka průměrnou týdenní sledovanost 328 tisíc diváků s podílem na trhu 17,3 procenta. Jde o nejvyšší hodnoty sledovanosti od března 2022.
Na zpravodajském okruhu STVR 24 (:24) sledovalo "Správy" ve stejném období v průměru dalších 31 tisíc diváků. V rámci týdne nejlepší výsledek dosáhlo vysílání na Nový rok, 1. ledna 2026, kdy si večerní "Správy" na Jednotce pustilo až 414 tisíc diváků s podílem na trhu 20,4 procenta, což jsou nejvyšší hodnoty od prosince 2022. Na okruhu STVR 24 si "Správy" v tento den zapnulo dalších 34 tisíc diváků.
Od září 2025 STVR postupně implementovala reálný restart a modernizaci zpravodajského a publicistického vysílání v rámci širší strategie zefektivnění a posílení obsahu STVR, stejně tak i pozice STVR na mediálním trhu.