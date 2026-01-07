Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

včera | redakce | tisk | názory

Společnost LG Electronics představuje na veletrhu CES 2026 novinky ve svém lifestylovém portfoliu špičkových televizí, které do domácností přinášejí umění: LG Gallery TV a LG OLED evo W6 Wallpaper.

LG Gallery TV: Autentický zážitek jako v galerii
Tento model byl navržen pro milovníky designu jako dedikované plátno pro službu LG Gallery+, která nabízí přes 4 500 uměleckých děl a vizuálního obsahu.

LG Gallery TV (foto: LG)
▲ LG Gallery TV (foto: LG)

Klíčovou vlastností televize je speciální „Gallery Mode“, vyvinutý ve spolupráci s muzejními kurátory. Televize využívá obrazovku s minimálními odlesky, která věrně reprodukuje texturu originálních mistrovských děl. Senzory navíc automaticky upravují jas a podání barev podle okolního osvětlení, aby obraz vypadal přirozeně v jakoukoli denní dobu.

Špičková technika v elegantním balení
* Design: Modely o úhlopříčce 55 a 65 palců disponují tenkým tělem, které zcela přiléhá ke zdi. Vzhled lze přizpůsobit pomocí vyměnitelných magnetických rámů.
* Obraz a zvuk: Panel s technologií MiniLED pohání procesor α (Alpha) 7 AI, který doplňuje pohlcující zvuk AI Sound Pro (virtuální 9.1.2 kanály).
* Konektivita: Dostatečná vnitřní paměť umožňuje uživatelům ukládat vlastní sbírky i oblíbený obsah.

LG Gallery+: Více než jen statický obraz
Služba LG Gallery+ proměňuje obrazovku v dynamický prvek interiéru. Vedle rozsáhlé knihovny klasického umění, filmových scén a animací umožňuje platforma:
* Tvorbu vlastního obsahu: Uživatelé mohou generovat unikátní obrazy pomocí integrované AI nebo vystavovat vlastní fotografie.
* Hudební podkres: Atmosféru prostoru doplňuje hudba, kterou lze vybírat z přednastavených skladeb podle nálady nebo streamovat vlastní playlisty přes Bluetooth.

LG OLED evo (foto: LG)
▲ LG OLED evo (foto: LG)

LG OLED evo W6 Wallpaper
Společnost LG Electronics představila na veletrhu CES 2026 také nový model LG OLED evo W6, který oživuje ikonický „Wallpaper“ design, nyní poprvé v kombinaci s technologií True Wireless.

Model W6 s tloušťkou pouhých 9 milimetrů představuje vrchol technologické miniaturizace. Díky vylepšenému držáku doléhá televize těsně ke zdi jako obraz. Veškerá konektivita je řešena bezdrátově prostřednictvím Zero Connect Boxu, který lze umístit až do vzdálenosti 10 metrů. Výsledkem je dokonale čistý prostor bez viditelných kabelů.

LG OLED evo (foto: LG)
▲ LG OLED evo (foto: LG)

Průlom v jasu a barvách: Hyper Radiant Color
Nová řada OLED evo 2026 přichází s technologií Hyper Radiant Color, která definuje nový standard obrazu:
* Extrémní jas: Díky funkci Brightness Booster Ultra je obraz až 3,9krát jasnější než u běžných OLED televizorů.
* Konec odlesků: Speciální povrchová úprava získala certifikaci Reflection Free Premium, která zaručuje perfektní černou i v prosvětlených místnostech.
* Procesor α (Alpha) 11 AI Gen3: Nový čip s 5,6× výkonnější NPU jednotkou využívá paralelní algoritmy pro čistý obraz bez ztráty přirozených detailů.

Inteligentní zážitek a bleskový gaming
LG transformuje televizi v osobního asistenta i herní centrum:
* Personalizace přes Voice ID: Systém webOS díky hlasu rozpozná uživatele a okamžitě načte jeho profil s oblíbenými aplikacemi a widgety.
* Multi-AI: Integrace Google Gemini a Microsoft Copilot umožňuje přirozenou konverzaci a rychlé vyhledávání informací.
* Špičkový gaming: Podpora 4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium spolu s odezvou 0,1 ms uspokojí i nejnáročnější hráče.
* LG Gallery+: Služba nabízející přes 4 500 vizuálů a generativní AI umění promění vypnutou obrazovku v estetický prvek interiéru.

zdroj: LG

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Paramount Network opustil český trh
Paramount Network opustil český trh
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK
Další televizní multiplex v modulaci 16APSK

Reklama

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:00 Luhačovice - Brána moravského ráje
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (1/2)
21:00 Otcové průmyslu (1/10)
21:30 Vzpoura zvířat (1/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (3)
21:25 Bachelor Česko II (14)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (17)
kanál PRIMA 20:15 Matky
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Discopříběh
21:55 Kojak: Ariana
23:45 Dempsey a Makepeaceová (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Islande
22:00 Nový začiatok
23:37 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Narodení v Skalnatých vrchoch
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:20 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (1/13)
21:25 Okres na severu (2)
22:35 Medicopter 117 (1/82)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook