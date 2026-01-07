Hudební KN Music TV HD brzy na satelitu

Hudební KN Music TV HD brzy na satelituvčera | redakce | tisk | názory
Přes satelit chce vysílat další televizní stanice. Provozovatel ázerbájdžánské hudební televize KN Music TV ohlásil, že chystá spuštění svého programu na satelitu.
Stanice KN Music TV hodlá vysílat z tureckého hot spotu - tedy ze satelitů Türksat na orbitální pozici 42°E. Stanice bude k dispozici i na pay-tv platformách D Smart a TV+.
KN Music TV byla vytvořena s cílem přispět k ázerbájdžánské kultuře a hudebního dědictví turkického světa. Vysílání bylo spuštěno 10. srpna 2025.
Projektu hodlá zpřístupnit kreativitu místních a zahraničních umělců širokému publiku, podpořit mladé talenty a spojit milovníky hudby.
KN Music TV klade zvláštní důraz na hudební styly jako jsou rap, pop, elektronickou hudbu, folk, alternativní hudební žánry z turkických zemí jako je Ázerbájdžán, Uzbekistán, Kazachstán a Turecko. Stanice přináší také rozhovory s umělci, živá vystoupení a hudební novinky.
zdroj: tevehaber + KN Music TV