Herní platforma eClutch opustila pozici 13E
Televizní platforma zaměřená na elektronické sporty (e-sporty) a herní průmysl eCluch opustila populární evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, kde využívala jeden transpondér.
Důvody ukončení provozu multiplexu eClutch na pozici 13°E nejsou známé. Nicméně před časem skončila stejná služba i na satelitu Eutelsat 16A na pozici 16°E.
Paket eClutch nabízel celkem osm televizních programů v HD rozlišení - Bigg TV, eClutch Access, eClutch Live, eClutch Live 2, ESport 24, Gametoon, GinX a Padel TV. Všechny programy byly zakódovány systémem Viaccess PC 6.0 a všechny kromě eClutch Access v rámci simulcryptu také systémem podmíněného přístupu Nagra MA pro potřeby italské televizní platformy TivúSat.
bývalé technické parametry - eClutch multiplex (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,240 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess + Nagra MA