Čtvrtek, 8. ledna 2026, svátek má Čestmír

Hisense představuje Innovating a Brighter Life na veletrhu CES 2026

včera | redakce | tisk | názory

Společnost Hisense, přední globální značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes uspořádala na veletrhu CES 2026 tiskovou konferenci na téma „Innovating a Brighter Life“.

Představila svůj nejnovější pokrok v oblasti technologií obrazovek a produktů pro chytrou domácnost, které se zaměřují na přirozenější barvy, zdravější sledování a zážitky orientované na člověka.

▲ Hisense Innovating a Brighter Life CES 2026 (foto: Hisense)

V souvislosti s tímto tématem společnost Hisense zdůraznila, jak se dlouhodobá inovace zaměřená na člověka promítla do udržitelného globálního růstu a jejího vedoucího postavení na trhu. V průběhu jen několika let se Hisense stala jednou z nejrychleji rostoucích značek spotřební elektroniky na světě. Nyní působí ve více než 160 zemích a podle společnosti Omdia zaujímá první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více i v segmentu laserových televizí.

V roce 2025 se společnost Hisense už devátým rokem po sobě umístila podle žebříčku Kantar BrandZ Top 50 Chinese Global Brand Builders mezi deseti nejlepšími značkami a podle žebříčku Ipsos China Brand Global Trust Index byla vyhlášena značkou číslo 1 v kategorii chytrých domácích spotřebičů.

Tato inovativní dynamika byla dále oceněna na veletrhu CES 2025, kde společnost Hisense získala více než 50 mezinárodních ocenění za své portfolio obrazovek a domácích spotřebičů, což podtrhuje její vedoucí postavení v oblasti velkoplošných obrazovek a inovací pro chytrou domácnost.

Na základě této globální dynamiky, důvěry ve značku a vedoucího postavení na trhu představila společnost Hisense také kolekci Hisense Elite Collection pro FIFA World Cup 2026, čímž stvrdila své třetí po sobě jdoucí sponzorství mistrovství světa ve fotbale. Tato kolekce je více než jen produktovou řadou. Odráží rostoucí globální přítomnost společnosti Hisense a její roli ve sbližování fanoušků prostřednictvím sdílených okamžiků - na obrazovce i v domácnostech - při nejslavnější sportovní události na světě.

Nejdůležitějším oznámením bylo uvedení RGB MiniLED evo, které představuje skutečnou evoluci na systémové úrovni ve vývoji RGB MiniLED. Jako původce RGB MiniLED pokračuje Hisense v rozvoji této technologie obrazovek prostřednictvím evoluce na systémové úrovni a nově definuje, jakým způsobem spolupracují světelné zdroje, řídicí systémy a algoritmy. Namísto sledování pouze parametrického výkonu zavádí RGB MiniLED evo jako první v oboru do podsvícení čtvrtou LED diodu Sky Blue-Cyan. S barevným výkonem dosahujícím až 110 % BT.2020 a regulací barev dosahující 134 bitů umožňuje RGB MiniLED evo autentičtější reprodukci barev, větší pohodlí při sledování a vyváženou energetickou účinnost. Tato skutečná evoluce tvoří technologický základ televizoru 116UXS RGB MiniLED, prvního vlajkového modelu poháněného technologií RGB MiniLED evo.

Kromě hardwaru společnost Hisense zdůraznila také vývoj svého ekosystému inteligentních obrazovek. Od 1. ledna 2026 přešel operační systém VIDAA OS na V homeOS, což odráží rozšířený přístup k platformě, která integruje obsah, služby založené na umělé inteligenci a zařízení připojená v celé domácnosti.

Prostřednictvím „Innovating a Brighter Life“ společnost Hisense nadále ukazuje, jak lze technologie využívat prakticky a s důrazem na člověka - zlepšováním vizuálních zážitků, zvyšováním každodenního komfortu a podporou propojenějšího životního stylu v domácnosti.

zdroj: Hisense

