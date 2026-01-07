M7 Group opustila jeden transpondér na Thoru 6

M7 Group opustila jeden transpondér na Thoru 6včera | redakce | tisk | názory
Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, ukončila poskytování svých služeb na jednom z transpondérů na satelitu Thor 6 (0,8°W). Na český a slovenský trh má tato změna minimální dopad.
Změna proběhla u transpondéru 11,766 GHz s vertikální polarizací, který je provozován ze satelitu Thor 6. Na této frekvenci se dříve vysílaly především programy pro maďarský trh (DTH platformu One Hungary). Na kapacitě se ale vysílal i filmový kanál Film+ v české verzi, který byl přesunut na jinou kapacitu (freq. 11,957 GHz).
Důvodem ukončení provozu na uvedené frekvenci je změna vlastníka bývalé DTH služby Direct One. Nový majitel integroval zákaznickou bázi Direct One do své DTH platformy One Hungary. Maďarské programy z uvedené frekvence přesunul na své kapacity. V některých případech využívá jinou kapacitu třetích stran.
bývalé technické parametry (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,766 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK
technické parametry - Film+ CZ:
• Thor 6 (0,8°W), freq. 11,957 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK