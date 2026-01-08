STVR chystá hromadné propuštění zaměstnanců

STVR chystá hromadné propuštění zaměstnancůDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská televize a rozhlas (STVR) vstupuje do realizační fáze modernizačních a organizačních změn, které vycházejí z hloubkového auditu řízení lidských zdrojů a fungování organizace, o jehož výsledcích informovala veřejnost v listopadu 2025.
Cílem přijatých opatření je stabilizovat a ozdravit finanční situaci STVR, konsolidovat vnitřní procesy, modernizovat pracovní procesy, modernizovat pracovní veřejnoprávní instituce.
Slovenská televize a rozhlas v návaznosti na listopadovou komunikaci o výsledcích hloubkového auditu oznamuje začátek realizace organizačních a personálních opatření, která z auditu vyplynula. Audit realizovala společnost Kreston Slovakia Audit, s. r. o. na základě Smlouvy o dílo čj. ZN00000211 ze dne 4. července 2025.
Koncem loňského roku STVR prezentovala zjištění auditu a připravované kroky, nyní vedení STVR informuje o spuštění jejich realizace. Opatření se dotýkají zejména řízení lidských zdrojů, organizační struktury, interních procesů a technologického zázemí.
Cílem auditu bylo komplexně posoudit aktuální kondici STVR a přinést objektivní obraz o stavu veřejnoprávní instituce. Audit se zaměřil na pracovněprávní vztahy, vytíženost zaměstnanců, fungování jednotlivých sekcí, interní procesy a technologické zázemí. Zjištění potvrdila řadu dlouhodobě neřešených problémů, včetně vysokého technologického dluhu, systémových pochybení, neaktuálních interních předpisů a nedostatků v pracovněprávních a smluvních vztazích, včetně chybějící definice pracovních povinností a odpovědností.
Audit nám poskytl jasný, detailní a daty podložený obraz o tom, v jakém stavu se STVR nachází a jaké systémové změny jsou nezbytné, aby mohla fungovat stabilně iv budoucnosti. V listopadu jsme veřejnost i zaměstnance informovali o jeho zjištěních a o potřebě zásadních opatření. Dnes vstupujeme do fáze jejich realizace. Nejde o jednoduchá rozhodnutí, ale jsou nezbytná, ale jsou nezbytná, fungování instituce a vytvořit udržitelné podmínky pro kvalitní veřejnoprávní tvorbu,“ uvedla generální ředitelka STVR Martina Flašíková.
Opatření mají za cíl vytvořit prostor pro stabilizaci a rozvoj STVR, zvýšit hospodárnost a efektivnost fungování a zodpovědné nakládání s veřejnými prostředky. Jsou zaměřeny i na konsolidaci finanční situace a postupné snižování technologického dluhu tak, aby veřejnoprávní instituce dokázala dlouhodobě plnit své poslání a rozvíjet svou tvorbu.
Na základě doporučení auditu STVR přistupuje k úpravě organizační a personální struktury. Cílem těchto kroků není samotná redukce zaměstnanců, ale zvýšení efektivnosti práce, lepší sladění personálních kapacit s reálnými potřebami a modernizace řízení. Součástí změn je i revize dlouhodobě neobsazených pracovních míst, která byla sice rozpočtově kryta, ale nebyla reálně využívána.
V současnosti má STVR přibližně 1 700 zaměstnanců. Na základě provedené hloubkové personální analýzy vedení STVR rozhodlo o snížení počtu zaměstnanců v rozsahu přibližně 5 %, realizovaném formou hromadného propouštění. Tento proces se uskuteční v únoru a bude probíhat v souladu s § 73 zákoníku práce, v úzké spolupráci s odborovými organizacemi a při důsledném dodržování všech zákonných povinností.
Jde o manažerské rozhodnutí, jehož cílem je optimalizace organizační struktury a zvýšení efektivnosti řízení bez negativního vlivu na zajištění veřejnoprávních úkolů STVR a plnohodnotné fungování jejích mediálních služeb.
STVR bude v dalších fázích realizovat i opatření zaměřená na digitalizaci a automatizaci interních procesů, aktualizaci interních předpisů a personálních politik, zavedení jasných a transparentních kritérií hodnocení výkonu, snížení duplicit a optimalizaci rozložení pracovních kapacit. Modernizace technické infrastruktury a zavádění technologických řešení budou realizovány s ohledem na finanční možnosti instituce.
STVR bude o průběhu provádění opatření pravidelně informovat zaměstnance i veřejnost, aby byl celý proces srozumitelný a transparentní.
zdroj: STVR