TV JOJ chystá na letošek bohatou nabídku filmů
Hlavní kanál slovenské televize JOJ přinese v letošním roce atraktivní filmovou nabídku, která osloví všechny věkové kategorie. Vedle původní tvorby, úspěšných seriálů a zábavných pořadů nabídne i výběr kvalitních filmových titulů.
V programové struktuře JOJky se v roce 2026 objeví největší hollywoodské blockbustery, oceňované filmové novinky i tituly, které si získaly srdce diváků po celém světě. Milovníci animovaných a rodinných filmů se mohou těšit na tyto megahity: "V hlave 2" (V hlavě 2), "Prianie" (Přání), "Super Mario Bros. vo filmu" (Super Mario Bros. ve filmu), "Transformers Jedna" či očekávané pokračování "Ježek Sonic 3".
Fanoušci akce a adrenalinu si přijdou na své při snímcích "Creed 3", "Rýchlo a zbesilo 10" (Rychle a zběsile 10) nebo "Jurský svet: Nadvláda" (Jurský svět: Nadvláda), zatímco příznivce silných filmových příběhů zaujmou prestižní dramata "Oppenheimer", "Súperi" (Soupeři), "Traja muškerieri: Milady" (Tři mušketýři: Milady) či provokativní titul "Saltburn".
Nabídku obohatí i úspěšné akční a sci-fi filmy jako "Strážcovia galaxie 3" (Strážci galaxie 3) a "Red One", jakož i napínavé thrillery a horory - "Päť nocí u Freddyho" (Pět nocí u Freddyho), "M3GAN" a "Tiché miesto: Prvý deň" (Tiché místo: První den).
Na své si přijdou i příznivci domácí kinematografie - v programu JOJ nebudou chybět slovenské a české filmy, včetně dramatických titulů "Zbormajster" (Zbormistr) a Otec, jakož i divácky oblíbených komedií "Dievča od vedľa" (Dívka od vedle) a "Kúzlo derby" (Kouzlo derby).
zdroj: JOJ