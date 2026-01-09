Quantcast
Pátek, 9. ledna 2026, svátek má Vladan

CES 2026: Hisense představuje komplexní ekosystém inteligentní domácnosti

Společnost Hisense, přední globální značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představuje na veletrhu CES 2026 komplexní ekosystém inteligentní domácnosti a ukazuje, jak pokročilé zobrazovací technologie a domácí spotřebiče vybavené umělou inteligencí společně zlepšují každodenní život.

Stánek společnosti Hisense na veletrhu CES, navržený na základě reálných domácích scénářů, spojuje prémiovou zábavu na velkoformátové obrazovce s inteligentními řešeními pro kuchyň, vzduchotechniku a praní prádla. Velkoplošné televizory jsou jádrem společných rodinných chvil, zatímco spotřebiče s podporou umělé inteligence demonstrují, jak se technologie plynule začleňuje do každodenního života. Svou premiéru má také humanoidní servisní robot Harley. Díky 31 stupňům volnosti nabízí Harley realistická gesta a interakce, které zvyšují atraktivitu a zlepšují zážitky přímo na místě. Kromě toho jsou k vidění také humanoidní robot R1 (A2) a domácí společník robot Beta.

Veletrh CES 2026 a stánek společnosti Hisense (foto: Hisense)
V rámci svého dlouhodobého zapojení do globálních sportovních událostí společnost Hisense také ukázala, jak její zobrazovací technologie přesahují rámec zábavy pro spotřebitele a nacházejí uplatnění i v profesionálních aplikacích. Během veletrhu CES 2026 navštívila stánek společnosti Hisense delegace vedená prezidentem FIFA, která si prohlédla expozici a vyjádřila silné uznání kolekci Hisense Elite Collection pro FIFA World Cup 2026, která zahrnuje televizory RGB MiniLED pro jasnější zobrazení klíčových momentů zápasů.

V oblasti obrazovek zdůrazňuje společnost Hisense technologii RGB MiniLED evo. Jedná se o skutečnou evoluci na systémové úrovni v technologii velkoplošných televizorů, kterou vede debut televizoru 116UXS RGB MiniLED, první produkt využívající tuto platformou. RGB MiniLED evo zavádí jako první v oboru do podsvícení čtvrtou LED diodu Sky Blue-Cyan, čímž rozšiřuje barevné pokrytí až na 110 % BT.2020 a zároveň poskytuje přirozenější reprodukci barev a větší pohodlí při sledování.

Na základě vývoje operačního systému VIDAA oznámila společnost Hisense strategickou spolupráci se společností Microsoft s cílem integrovat generativní funkce umělé inteligence Copilot do své nové platformy a posunout tak televizní zážitky nové generace pro domácí prostředí s velkoplošnými obrazovkami. Spolupráce se rozšiřuje také na cloudové hraní Xbox, které přináší špičkové herní tituly přímo do televizorů Hisense, a to bez potřeby herní konzole.

Kromě obrazovek představuje Hisense také řadu inovací v oblasti chytrých domácností. X-zone Master, první pračka se sušičkou s tepelným čerpadlem typu X-in-one na světě, představuje modulární systém s více bubny, který uživatelům umožňuje konfigurovat flexibilní rozložení a zároveň umožňuje přesnější péči o konkrétní druhy tkanin. Jako doplněk k tomu je prémiová řada U společnosti Hisense navržena tak, aby poskytovala svěžejší a jemnější péči při praní prádla, a to díky nejmodernější technologii filtrace, ventilace a odstraňování statické elektřiny.

Společnost Hisense se věnuje zlepšování každodenního života prostřednictvím široké nabídky domácích spotřebičů vybavených umělou inteligencí. Chladnička PUREFLAT SMART SERIES je vybavená integrovanou velkou chytrou obrazovkou s vestavěným ConnectLife Hub, který díky zefektivnění interakce spotřebičů a inteligentnímu ovládání domácnosti přináší moderní propojený zážitek z kuchyně. Klimatizace Air Master, která získala ocenění Red Dot Award, má vysoce přesný senzorový systém, který dokáže regulovat proudění vzduchu, teplotu i vlhkost pro dosažení dokonalého vzduchu. Její inteligenci dále podtrhuje chytrý hlasový asistent a automatický úsporný režim, zatímco technologie HI-NANO zajišťuje pohodlí v interiéru.

Účast společnosti Hisense na veletrhu CES 2026 podtrhují také čtyři ocenění CES Innovation Awards. Mezi oceněnými získaly produkty 163 MX a X-zone Master ve svých kategoriích ocenění CES 2026 Best of Innovation Award, které potvrzuje vedoucí postavení společnosti Hisense v kategoriích obrazovek a domácích spotřebičů.
Prostřednictvím hesla „Innovating a Brighter Life“ společnost Hisense nadále ukazuje, jak mohou inovace zaměřené na člověka transformovat pokročilé technologie do pohodlnějších, propojenějších a smysluplnějších domácích zážitků.

zdroj: Hisense

