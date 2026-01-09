Kanál GOD TV začal vysílat do Evropy v HD rozlišení

Kanál GOD TV začal vysílat do Evropy v HD rozlišeníDNES! | redakce | tisk | názory
Známý televizní kanál GOD TV výrazně vylepšuje svoji satelitní distribuci. Provozovatel stanice začal poskytovat svůj program v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA).
GOD TV vysílá zdarma do celé Evropy prostřednictvím kapacity na satelitu Thor 5 z orbitální pozice 0,8°W, kterou využívají i domácí DTH platformy jako freeSAT, Telly, MAGENTA TV SAT, DIGI SK a Magio Sat.
Stanice GOD TV přináší pořady pro věřící.
GOD TV vlastní a spravuje několik celosvětových charitativních organizací Angel Charities a různé mezinárodní vysílací licence drží Angel Christian Television Trust Inc, nezisková společnost z Floridy, která je dle paragrafu 501 (c) (3) zákona USA. Všechny charitativní organizace Angel TV používají britský Evangelical Alliance Basis of Faith, aby zajistily, že zúčastnění jednotlivci/církve a skupiny dodržují stejné hodnoty.
Vysílání GOD TV bylo doposud možné v Evropě přijímat pouze v SD rozlišení a to ze satelitů Astra (28,2°E) a Eutelsat Hot Bird (13°E). HD distribuce na Thoru se vysílá v rozlišení 1920x1080 (1080i) se zvukem ve formátu MPEG (160 kbit/s).
technické parametry - GOD TV HD:
• Thor 5 (0,8°W), freq. 12,418 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA