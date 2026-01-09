Volně vysílaný program Food Network testuje na novém TP

Quantcast
Britská mutace známého gastronomického kanálu Food Network, provozovatele Warner Bros. Discovery (WBD), začala testovat v novém multiplexu v rámci orbitální pozice 28,2°E. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA) a do Evropy.

Food Network doposud poskytoval své vysílání v irské verzi na kmitočtu 11,597 GHz ze satelitu Astra 2G. Zde patrně brzy skončí. Vysílání ve formě testu se totiž objevilo na pozici s názvem 52496 na kmitočtu 12,032 GHz z družice Astra 2E, která se rovněž nachází na pozici 28,2°E.

Stanice Food Network přináší informace a trendy ze světa gastronomie.

Vysílání na pozici 28,2°E je poskytováno volně (FTA). V jiných zemích je stanice běžně součástí placených balíčků televizních operátorů.

technické parametry - Food Network Ireland:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Food Network Ireland:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

