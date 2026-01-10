Dobový seriál Dunaj, k vašim službám ve 13. sérii na TV Markíza

Dobový seriál Dunaj, k vašim službám ve 13. sérii na TV MarkízaDNES! | redakce | tisk | názory
Po téměř dvouměsíční pauze se na obrazovky televize Markíza vrací jeden z nejúspěšnějších seriálů na slovenském trhu. Dobová rodinná sága Dunaj, k vašim službám odstartuje svou 13. sérii již v úterý 27. ledna 2026 ve 20:30 hodin a diváci ji budou moci sledovat tradičně každé úterý a čtvrtek ve stejném vysílacím čase.
Nová série naváže na dramatické finále 12. série a děj se posune o měsíc dopředu - do závěrečných zářijových dnů roku 1944, kdy Slovensko vstupuje do nejkritičtější fáze Slovenského národního povstání. Příběhy oblíbených hrdinů se ocitnou přímo v centru historických událostí, které definitivně mění osudy celé země i jednotlivce.
Tvůrci v nové sérii zobrazí dramatickou atmosféru přímých bojů v okolí Banské Bystrice, ale také zásadně změněnou situaci v Bratislavě, kterou po potlačení povstání zaplavují německé jednotky včetně brutálních posil SS. Děj se postupně přesune i do lesů Malých Karpat, kam se stáhnou partyzánské jednotky, aby pokračovaly v odboji a čekaly na příchod Rudé armády.
Po rozpuštění slovenské armády přebírají kontrolu nad zemí Němci, obnovují se deportace a represe se dotýkají stále širších vrstev obyvatelstva. Země žije v napětí a čeká na výsledek posledních bojů - a na to, na kterou stranu se definitivně přikloní vítězství.
Diváci budou svědky velkých a odvážných činů, sebeobětování za ideály, ale i krutosti, zrady, sobeckých rozhodnutí a tragických náhod, které tato doba přinášela. Zároveň však Dunaj nabídne i silné příběhy lásky, lidské sounáležitosti, odvahy a naděje, které dokáží přežít iv nejtemnějších časech.
Dunaj, k vašim službám tak i ve 13. sérii nabídne působivou mozaiku historie, silných emocí, dramatických zvratů a lidských osudů, které diváky přinutí zamyslet se, bát se o své hrdiny - a držet jim palce až do poslední minuty.
zdroj: Markíza