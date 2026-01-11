Poslední hodiny Pompejí na Prima ZOOM

Poslední hodiny Pompejí na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Massimo Ossana se, coby ředitel archeologického parku v Pompejích, chystá společně se svým týmem na zahájení nových vykopávek. Jejich cílem je sanovat vykopávky od podzemních vod, a zabránit tak dalšímu rozpadu objevených staveb.
V rámci těchto vykopávek budou prozkoumávat prostor o rozloze 2000 m2. Podnětem k tomu, zahájit v Pompejích další práce bylo zřícení domu gladiátorů v roce 2010. Evropské společenství a Itálie pro tyto účely vyčlenili 105 milionů euro v rámci projektu „Velké Pompeje“.
Vykopávky začaly v roce 2018 a jedná se o první významné vykopávky od 50. let 20. století. V první fázi byla odstraněna vegetace a také nánosy pemzových kamínků, které do Pompejí nalétali před výbuchem Vesuvu. V létě roku 2018 pak došlo k prvním významným objevům - byly nalezeny dva domy.
První z nich dostal jméno „Dům se zahradou“, druhý pak „Jupiterův dům“. Oba domy stojí v jedné ulici, naproti sobě, poblíž nejbohatšího domu v Pompejích.
V průběhu vykopávek čekal na tým překvapivý nález - v místě vykopávek nalezli díry po vykradačích. I přes obavy, že v domech již nebudou nalezeny žádné cenné předměty, přinesly následující dny zajímavé nálezy. Podrobnosti přinese dokument Poslední hodiny Pompejí (Nové objevy) v úterý 13. ledna 2026 ve 20:00 hodin na stanici Prima ZOOM.
zdroj: FTV Prima