Neděle, 11. ledna 2026, svátek má Bohdana

Poslední hodiny Pompejí na Prima ZOOM

Massimo Ossana se, coby ředitel archeologického parku v Pompejích, chystá společně se svým týmem na zahájení nových vykopávek. Jejich cílem je sanovat vykopávky od podzemních vod, a zabránit tak dalšímu rozpadu objevených staveb.

V rámci těchto vykopávek budou prozkoumávat prostor o rozloze 2000 m2. Podnětem k tomu, zahájit v Pompejích další práce bylo zřícení domu gladiátorů v roce 2010. Evropské společenství a Itálie pro tyto účely vyčlenili 105 milionů euro v rámci projektu „Velké Pompeje“.

Vykopávky začaly v roce 2018 a jedná se o první významné vykopávky od 50. let 20. století. V první fázi byla odstraněna vegetace a také nánosy pemzových kamínků, které do Pompejí nalétali před výbuchem Vesuvu. V létě roku 2018 pak došlo k prvním významným objevům - byly nalezeny dva domy.

První z nich dostal jméno „Dům se zahradou“, druhý pak „Jupiterův dům“. Oba domy stojí v jedné ulici, naproti sobě, poblíž nejbohatšího domu v Pompejích.

V průběhu vykopávek čekal na tým překvapivý nález - v místě vykopávek nalezli díry po vykradačích. I přes obavy, že v domech již nebudou nalezeny žádné cenné předměty, přinesly následující dny zajímavé nálezy. Podrobnosti přinese dokument Poslední hodiny Pompejí (Nové objevy) v úterý 13. ledna 2026 ve 20:00 hodin na stanici Prima ZOOM.

zdroj: FTV Prima

Paramount Network opustil český trh
Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?
CANAL+ s Warner Bros. Discovery posiluje strategické partnerství
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
Vánoce na prima+: české i zahraniční vánoční hity ale i romantika
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
