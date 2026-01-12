Komunikaci Skupiny Nova povede Michal Prokeš

Komunikaci Skupiny Nova povede Michal Prokeš3dny | redakce | tisk | názory
V čele korporátní a produktové komunikace nově stojí Michal Prokeš, který v posledních čtyřech letech řídil Produktové PR Skupiny Nova. Bude zodpovědný za strategii korporátní a produktové komunikace, vztahy s médii a další rozvoj PR aktivit napříč společností.
„
Firemní cíle, strategie i cesty k jejich naplnění procházejí napříč Skupinou Nova důkladnou revizí. V návaznosti na to společnost přistoupila k zpřehlednění a optimalizaci činnosti v oblasti marketingu. Věřím, že tyto změny přispějí k dalšímu rozvoji značky a k ještě intenzivnějšímu zaměření na diváka“, uvádí Jakub Folauf, ředitel marketingu TV Nova a dodává: „
V rámci restrukturalizace marketingového oddělení dochází k přesunům jednotlivých agend, případně k jejich sloučení.“
V souvislosti s reorganizací marketingového oddělení ze Skupiny Nova odchází dosavadní šéfka korporátní komunikace Barbora Dlabáčková. „
Děkujeme Barboře za její dlouholetý přínos a nasazení a přejeme jí mnoho úspěchů na další profesní cestě,“ říká Jakub Folauf.
Michal Prokeš je absolventem Univerzity J. E. Purkyně, profesní zkušenosti z oblasti PR a komunikace sbíral nejprve v agentuře Native PR. Sedm let působil v České televizi na různých pozicích včetně Vedoucího komunikace a vnějších vztahů, následně vedl komunikaci Nadace České spořitelny. Od roku 2021 pracuje v TV Nova, kde doposud zastával funkci Head of Product PR. V roce 2025 si vyzkoušel roli kreativního producenta a stál za sérií Studna.
zdroj: Nova