Eurosport odvysílá první Grand Slam sezóny již po dvaatřicáté

Eurosport odvysílá první Grand Slam sezóny již po dvaatřicáté3dny | redakce | tisk | názory
Ikonické modré kurty v australském Melbourne Parku už jsou připraveny na start nové sezóny tenisových Grand Slamů. Tradiční první zastávkou je lednový Australian Open a ani v roce 2026 tomu nebude jinak.
Divákům v Evropě jej opět exkluzivně zprostředkuje mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) na svých lineárních stanicích i streamovacích platformách. Lze předpokládat, že nadcházející ročník bude bohatý jak na dění přímo na kurtech, tak na zákulisní dramata.
Všechny zápasy budou poprvé napříč Evropou k dispozici na streamovací platformě HBO Max (s výjimkou discovery+ ve Velké Británii). Takzvaný Happy Slam zde bude možné sledovat v celé jeho komplexnosti, a to s využitím několika časových os zachycujících klíčové momenty odehrávající se na kurtech. Stanice Eurosportu již po dvaatřicáté odvysílají celkem 274 hodin živých sportovních přenosů, přičemž ve Velké Británii a Irsku se této role vůbec poprvé ujme TNT Sports.
Volně dostupného živého vysílání se dočkají také fanoušci v Německu, kde Eurosport 1 odvysílá řadu zápasů, včetně vybraných utkání s místními hvězdami. Finále dvouhry pak budou živě vysílána rovněž v Dánsku (6'eren), Finsku (TV5), Švédsku (Kanal 9) a Norsku (Rex).
Eurosport v souvislosti se zahájením grandslamové sezóny rovněž uvede nový dokument ze své produkce, který se věnuje jednomu z nejlegendárnějších zápasů tenisové historie. Snímek The Match That Changed Tennis, který bude mít premiéru 15. ledna 2026 na stanicích Eurosport 1, TNT Sports a 22. ledna 2026 na platformě HBO Max, zmapuje průběh finále mužské dvouhry na Australian Open 2012, v němž se na kurtu utkali Novak Djoković a Rafael Nadal. Šlo o nejdelší finálový zápas v historii grandslamových turnajů, který trval neuvěřitelných 5 hodin a 54 minut. Po pěti setech nakonec triumfoval Djoković a právě jeho cestu k vítězství v dokumentu analyzují experti Warner Bros. Discovery (WBD) John McEnroe, Jim Courier, Justine Henin, Alex Corretja, Nicolas Mahut a další tenisové legendy.
Na platformách HBO Max a discovery+ je již nyní na vyžádání k dispozici originální snímek Ambition: Next Gen Now. Jeho tvůrci se v něm věnují nastupující generaci tenisových hráčů a hráček, u nichž lze předpokládat, že zásadním způsobem ovlivní budoucnost tohoto sportu. Zároveň je zde možné zhlédnout exkluzivní preview letošního Australian Open.
Hlavní program 115. ročníku Australian Open se uskuteční od neděle 18. ledna do neděle 1. února. Kvalifikační zápasy však bude možné sledovat živě na HBO Max již od 12. ledna 2026. O dva dny později, 14. ledna, se uskuteční nový Million Dollar 1 Point Slam, tedy nový formát, v němž se proti sobě utkají tenisové legendy a 48 amatérských hráčů z řad celebrit. Z profesionálních tenistů je potvrzena účast Carlose Alcaraze a Nicka Kyrgiose, kteří budou bojovat o výhru jednoho milionu australských dolarů.
zdroj: WBD