Program EPS-Sterna bude poskytovat atmosférická pozorování

Program EPS-Sterna bude poskytovat atmosférická pozorování3dny | redakce | tisk | názory
Rada EUMETSAT dala zelenou systému EUMETSAT Polar - Sterna (EPS-Sterna), konstelaci mikrosatelitů obíhajících kolem polárních drah, které budou poskytovat mikrovlnná měření atmosférické teploty, vlhkosti a oblačnosti s bezprecedentní frekvencí - jedny z nejdůležitějších proměnných pro přesné předpovědi počasí.
S nejnovějšími hlasováními po 110. zasedání Rady EUMETSAT si program nyní zajistil podporu členských států. Celkem 29 z 30 členských států EUMETSATu program podpořilo a potvrdilo tak EPS-Sterna jako povinnou misi. Díky těmto hlasům bude schváleno zahájení všech programových aktivit s cílem vypustit první satelity konstelace v roce 2029.
Předpokládá se, že data EPS-Sterna poskytnou Evropě ekonomickou hodnotu nejméně 30 miliard eur po celou dobu trvání programu s poměrem přínosů a nákladů až 51:1, což umožní evropským národním meteorologickým službám zlepšit předpovědi a podpořit informovanější rozhodnutí, která zachraňují životy, zvyšují odolnost a prospívají ekonomikám.
Téměř jednomyslné schválení programu navazuje na komplexní konzultační proces, který začal v roce 2022.
Prvních šest satelitů EPS-Sterna bude vypuštěno v roce 2029 a satelity budou nahrazeny během provozní životnosti programu, která trvá do roku 2042. Mise bude poskytovat pozorování po celém světě, přičemž většina dat bude k dispozici přibližně do hodiny a stejné místo na Zemi je znovu navštíveno za méně než tři hodiny - což je podstatný nárůst oproti současným polárním satelitním systémům, které obvykle poskytují pokrytí stejné oblasti dvakrát denně. Tím se zlepší frekvence kritických pozorování pro předpovídání nepříznivého počasí v citlivých oblastech, jako je Středomoří, a vyřeší se kritické mezery v datech nad Arktidou - nejrychleji se oteplující oblastí na Zemi, kde vzniká nebo se zesiluje mnoho meteorologických systémů ovlivňujících Evropu.
Stavba na osvědčené technologii
EPS-Sterna staví na technologii demonstrované družicí Arctic Weather Satellite (AWS) Evropské kosmické agentury, která úspěšně shromažďuje data od srpna 2024. Tato data již shromažďují národní meteorologické a hydrologické služby v členských státech EUMETSAT a potvrzují očekávané přínosy. Družice využívají mikrovlnné sondy, které dokáží měřit atmosférické podmínky i přes oblačnost, déšť a sníh - zachycují tak data, která přístroje měřící viditelné a infračervené záření nedokážou.
Studie dopadů ukazují, že EPS-Sterna sníží chybu předpovědi až o 6 % v členských státech EUMETSAT a až o 9 % v arktické oblasti - projekce nyní potvrzují data z AWS na oběžné dráze. Tato vylepšení povedou k větší přesnosti v předpovídání tras bouří, načasování a intenzity srážek a teplotních extrémů.
Každá družice bude nést identické pokročilé mikrovlnné sondy, ale bude pracovat v různých orbitálních rovinách, což zajistí téměř globální pokrytí za méně než pět hodin. V průběhu programu bude vypuštěno celkem 20 družic, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz.
Družice budou pořízeny společností EUMETSAT prostřednictvím ESA a EUMETSAT bude vyvíjet a spravovat pozemní infrastrukturu, pořizovat nosné rakety, uvádět do provozu a provozovat konstelaci a distribuovat data prostřednictvím zavedených platforem, jako jsou EUMETCast a EUMETView.
EUMETSAT, evropská meteorologická satelitní agentura, monitoruje počasí a klima z vesmíru. EUMETSAT se sídlem v Darmstadtu v Německu poskytuje svým 30 členským státům meteorologické snímky a data, která jsou nezbytná pro bezpečnost jejich komunit a ve prospěch kritických odvětví jejich ekonomik.
30 členských států EUMETSAT jsou: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království.
zdroj: Eumetsat