Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Program EPS-Sterna bude poskytovat atmosférická pozorování

3dny | redakce | tisk | názory

Rada EUMETSAT dala zelenou systému EUMETSAT Polar - Sterna (EPS-Sterna), konstelaci mikrosatelitů obíhajících kolem polárních drah, které budou poskytovat mikrovlnná měření atmosférické teploty, vlhkosti a oblačnosti s bezprecedentní frekvencí - jedny z nejdůležitějších proměnných pro přesné předpovědi počasí.

S nejnovějšími hlasováními po 110. zasedání Rady EUMETSAT si program nyní zajistil podporu členských států. Celkem 29 z 30 členských států EUMETSATu program podpořilo a potvrdilo tak EPS-Sterna jako povinnou misi. Díky těmto hlasům bude schváleno zahájení všech programových aktivit s cílem vypustit první satelity konstelace v roce 2029.

Předpokládá se, že data EPS-Sterna poskytnou Evropě ekonomickou hodnotu nejméně 30 miliard eur po celou dobu trvání programu s poměrem přínosů a nákladů až 51:1, což umožní evropským národním meteorologickým službám zlepšit předpovědi a podpořit informovanější rozhodnutí, která zachraňují životy, zvyšují odolnost a prospívají ekonomikám.

Téměř jednomyslné schválení programu navazuje na komplexní konzultační proces, který začal v roce 2022.

Prvních šest satelitů EPS-Sterna bude vypuštěno v roce 2029 a satelity budou nahrazeny během provozní životnosti programu, která trvá do roku 2042. Mise bude poskytovat pozorování po celém světě, přičemž většina dat bude k dispozici přibližně do hodiny a stejné místo na Zemi je znovu navštíveno za méně než tři hodiny - což je podstatný nárůst oproti současným polárním satelitním systémům, které obvykle poskytují pokrytí stejné oblasti dvakrát denně. Tím se zlepší frekvence kritických pozorování pro předpovídání nepříznivého počasí v citlivých oblastech, jako je Středomoří, a vyřeší se kritické mezery v datech nad Arktidou - nejrychleji se oteplující oblastí na Zemi, kde vzniká nebo se zesiluje mnoho meteorologických systémů ovlivňujících Evropu.

Stavba na osvědčené technologii
EPS-Sterna staví na technologii demonstrované družicí Arctic Weather Satellite (AWS) Evropské kosmické agentury, která úspěšně shromažďuje data od srpna 2024. Tato data již shromažďují národní meteorologické a hydrologické služby v členských státech EUMETSAT a potvrzují očekávané přínosy. Družice využívají mikrovlnné sondy, které dokáží měřit atmosférické podmínky i přes oblačnost, déšť a sníh - zachycují tak data, která přístroje měřící viditelné a infračervené záření nedokážou.

Studie dopadů ukazují, že EPS-Sterna sníží chybu předpovědi až o 6 % v členských státech EUMETSAT a až o 9 % v arktické oblasti - projekce nyní potvrzují data z AWS na oběžné dráze. Tato vylepšení povedou k větší přesnosti v předpovídání tras bouří, načasování a intenzity srážek a teplotních extrémů.

Každá družice bude nést identické pokročilé mikrovlnné sondy, ale bude pracovat v různých orbitálních rovinách, což zajistí téměř globální pokrytí za méně než pět hodin. V průběhu programu bude vypuštěno celkem 20 družic, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz.

Družice budou pořízeny společností EUMETSAT prostřednictvím ESA a EUMETSAT bude vyvíjet a spravovat pozemní infrastrukturu, pořizovat nosné rakety, uvádět do provozu a provozovat konstelaci a distribuovat data prostřednictvím zavedených platforem, jako jsou EUMETCast a EUMETView.

EUMETSAT, evropská meteorologická satelitní agentura, monitoruje počasí a klima z vesmíru. EUMETSAT se sídlem v Darmstadtu v Německu poskytuje svým 30 členským státům meteorologické snímky a data, která jsou nezbytná pro bezpečnost jejich komunit a ve prospěch kritických odvětví jejich ekonomik.

30 členských států EUMETSAT jsou: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království.

zdroj: Eumetsat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (2/2)
21:00 Otcové průmyslu (2/10)
21:30 Vzpoura zvířat (2/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (5)
21:35 Bachelor Česko II (16)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (21)
kanál PRIMA 20:15 Ženská pomsta
22:05 Inkognito
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Kamarád do deště
21:50 Kojak: Osudná chyba
23:45 Dempsey a Makepeaceová (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcher: Moja sesternica, láska a ja
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Dehesa - les rysa španielskeho
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (3)
21:25 Okres na severu (4)
22:30 Medicopter 117 (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook