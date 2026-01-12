Dalších 340 satelitů OneWeb pro Eutelsat

Dalších 340 satelitů OneWeb pro Eutelsat3dny | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat si u společnosti Airbus Defence and Space objednal dalších 340 satelitů OneWeb pro nízkou oběžnou dráhu Země (LEO). Spolu s předchozí várkou 100 satelitů pořízených v prosinci 2024 se celkový počet objednaných satelitů zvýší na 440.
Satelity budou vyráběny v závodě společnosti Airbus Defence and Space v Toulouse na nově instalované výrobní lince s dodávkami od konce roku 2026.
Satelitní síť OneWeb na nízké oběžné dráze Země (LEO) společnosti Eutelsat poskytuje vysokorychlostní připojení s nízkou latencí na globální úrovni. S více než 600 satelity létajícími ve 12 synchronizovaných oběžných dráhách 1 200 km nad Zemí přináší konstelace vysokorychlostní internet do každého koutu planety. Dostupnost těchto nejnovějších satelitů zajistí plnou provozní kontinuitu pro zákazníky konstelace a postupně nahradí dřívější sadu satelitů, kterým končí provozní životnost.
Dále budou integrovat technologické upgrady včetně pokročilých digitálních kanálů, které umožní vylepšené palubní procesorové schopnosti a také větší efektivitu a flexibilitu. Zahrnují optimalizovanou architekturu navrženou pro maximalizaci dlouhodobého provozního výkonu. S těmito nejnovějšími satelity bude Eutelsat také vyhodnocovat příležitosti pro nové obchodní případy, zejména prostřednictvím kapacit pro hostované datové zátěže.
Síť OneWeb společnosti Eutelsat, která se plně zaměřuje na profesionální trh B2B, je jednou ze dvou plně funkčních sítí LEO na světě a jediným evropským provozovatelem. Tato jedinečná pozice umožňuje společnosti Eutelsat uspokojit rychle rostoucí poptávku po kapacitě LEO v segmentech pevné a mobilní konektivity a také hrát strategickou roli v klíčových vládních sektorech tím, že poskytuje řešení konektivity na úrovni suverénních států, která organizacím poskytují spolehlivou a bezpečnou komunikaci.