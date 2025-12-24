Starlink ztratil satelit

Starlink ztratil satelitDNES! | redakce | tisk | názory
Dne 17. prosince 2025 došlo u jednoho z přibližně 9 000 satelitů Starlink (referenční číslo satelitu 35956) k anomálii, která přerušila komunikaci se satelitem ve výšce 418 km.
Incident měl za následek odvětrání palivové nádrže, náhlé snížení hlavní poloosy oběžné dráhy přibližně o 4 km a uvolnění několika malých, monitorovaných fragmentů. Společnost je označuje jako „objekty s nízkou rychlostí“.
Navzdory incidentu zůstal samotný satelit Starlink z velké části neporušený, ačkoli vstoupil do nestabilní rotace. Podle Starlinku se satelit v nadcházejících týdnech přirozeně opustí oběžnou dráhu a shoří v atmosféře.
Současná trajektorie je pod oběžnou dráhou Mezinárodní vesmírné stanice, což eliminuje riziko pro ISS a její posádku.
Starlink zdůrazňuje, že jako největší světový provozovatel satelitů upřednostňuje bezpečnost na oběžné dráze.
Společnost ujišťuje, že její inženýři analyzují příčiny anomálií, pracují na jejich odstranění a implementují aktualizace softwaru, aby zvýšili odolnost satelitů vůči podobným událostem v budoucnu.
Odborníci poukazují na to, že ačkoli jsou jednotlivé selhání satelitů nevyhnutelná, každý případ vzniku trosek zvyšuje tlak na systémy řízení vesmírného provozu. Incident týkající se satelitu Starlink byl v kontextu rostoucího počtu objektů na nízké oběžné dráze Země popsán jako „vzácný, ale významný“.
