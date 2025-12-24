Quantcast
Středa, 24. prosince 2025

Starlink ztratil satelit

Dne 17. prosince 2025 došlo u jednoho z přibližně 9 000 satelitů Starlink (referenční číslo satelitu 35956) k anomálii, která přerušila komunikaci se satelitem ve výšce 418 km.

Incident měl za následek odvětrání palivové nádrže, náhlé snížení hlavní poloosy oběžné dráhy přibližně o 4 km a uvolnění několika malých, monitorovaných fragmentů. Společnost je označuje jako „objekty s nízkou rychlostí“.

Navzdory incidentu zůstal samotný satelit Starlink z velké části neporušený, ačkoli vstoupil do nestabilní rotace. Podle Starlinku se satelit v nadcházejících týdnech přirozeně opustí oběžnou dráhu a shoří v atmosféře.

Současná trajektorie je pod oběžnou dráhou Mezinárodní vesmírné stanice, což eliminuje riziko pro ISS a její posádku.

Starlink zdůrazňuje, že jako největší světový provozovatel satelitů upřednostňuje bezpečnost na oběžné dráze.

Společnost ujišťuje, že její inženýři analyzují příčiny anomálií, pracují na jejich odstranění a implementují aktualizace softwaru, aby zvýšili odolnost satelitů vůči podobným událostem v budoucnu.

Odborníci poukazují na to, že ačkoli jsou jednotlivé selhání satelitů nevyhnutelná, každý případ vzniku trosek zvyšuje tlak na systémy řízení vesmírného provozu. Incident týkající se satelitu Starlink byl v kontextu rostoucího počtu objektů na nízké oběžné dráze Země popsán jako „vzácný, ale významný“.

zdroj: satkurier.pl + Starlink

TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Nadělte letos lepší Vánoce
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
kanál CT1 20:30 Anděl Páně 2
22:10 Pelíšky
00:05 Kristian
kanál CT2 20:10 Vánoční galakoncert Lucie Bílé
21:35 Vánoční koncert Hany Zagorové
22:35 Vánoční koncert Karla Gotta
kanál NOVA 20:15 Tři bratři
22:05 Láska nebeská
00:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Sám doma
22:25 Poslední zakázka
00:45 Chlap na střídačku
kanál SEZNAM 20:00 Limonádový Joe aneb Koňská opera
22:05 Nezlobte dědečka
23:45 Hra o jablko
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu - Vánoce v Sydney
22:30 Vánoční koncert Kateřiny Brožové
23:45 Vím, že nic nevím
kanál JEDNOTKA 20:30 Čáry-máry
22:10 Rysavá jalovica
23:15 Deň štedrovečerný
kanál DVOJKA 20:15 Na skle maľované
22:00 Noc na Karlštejně
23:30 Kdyby tisíc klarinetů
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:10 Susedia
20:45 Susedia
21:30 Koncert Karla Gotta
kanál JOJ-FAMILY 21:30 Deváté srdce
23:20 Prázdniny: Vánoční dobrodružství
00:40 Kandráčovci a Ingrid Šatanová - Vánoce

