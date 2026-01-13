TV Markíza v roce 2025 rostla a zvýšila náskok před konkurencí

TV Markíza v roce 2025 rostla a zvýšila náskok před konkurencí2dny | redakce | tisk | názory
Původní televizní tvorba v čele se seriálem Slib, úspěšné zábavní či reality formáty a zpravodajství. To nejvíce lákalo diváky televize Markíza v roce 2025, která meziročně posílila své postavení na slovenském televizním trhu.
Skupina Markíza si se stanicemi TV Markíza, TV Doma, TV Dajto, Markíza KRIMI a Markíza KLASIK i v uplynulém roce 2025 udržela a meziročně zároveň opět posílila svoji stabilní pozici jednoznačného celodenního lídra na slovenském televizním trhu.
V hlavní, obchodně podstatné cílové skupině 14-56 a se započtením třídenní odložené sledovanosti dosáhla průměrného celodenního tržního podílu 33,0 % a konkurenční skupinu Joj (21,6 %) tak předstihla s výrazným rozdílem až 11,4 procentních bodů. Ve srovnání s rokem 2024 vylepšila svůj výsledek o 2,1 procentního bodu. Jednotkou na trhu byla skupina Markíza v drtivé většině loňských dní - až 351, což je až o pět dní vyšší počet než v roce 2024.
Také samotná TV Markíza byla v roce 2025 s výrazným odstupem nejsilnější ze slovenských stanic, když v cílové skupině 14-56 zaznamenala průměrný celodenní tržní podíl 19,9%. Meziročně tak tržní lídr vzrostl o 0,8 procentního bodu. Konkurenční TV Joj (12,9 %) vykázala ve stejném období o 7,0 procentních bodů slabší výsledek.
Jednoznačné celoroční vítězství patřilo skupině Markíza i v obchodně nejdůležitějším prime-time 19:00-23:00, kdy zaznamenala průměrný podíl na trhu 33,0 % a konkurenční skupinu Joj (23,9 %) tak předstihla až o 9,1 procentního bodu. Zároveň si meziročně polepšila o 0,7 procentního bodu. Jedničkou na trhu byla skupina Markíza ve velké většině dní uplynulého roku - 341, ve srovnání s rokem 2024 si tak polepšila o další tři dny v pozici tržního lídra.
Samotná TV Markíza dosáhla v roce 2025 v prime-time 19:00-23:00 průměrného tržního podílu 20,3 % a s rozdílem 5,2 procentního bodu tak porazila konkurenční TV Joj (15,1 %).