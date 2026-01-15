Quantcast
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

OneWeb Eutelsatu pro historický projekt Kaundinya Voyage

Společnost Eutelsat hrdě spolupracuje s týmem INSV Kaundinya, který je součástí indického námořnictva na jedné z jeho nejprestižnějších iniciativ v oblasti námořního dědictví a strategických iniciativ.

Firma Eutelsat poskytla své vysokorychlostní satelitní připojení LEO od společnosti OneWeb plavidlu podnikajícímu historickou plavbu národního významu.

Projekt Kaundinya je přelomová plavba uskutečněná na palubě INSV Kaundinya, tradičně postavené plachetnice s prkny inspirované starověkými indickými technikami stavby lodí. Plavba vedla po historických námořních obchodních trasách a představila bohaté námořní dědictví Indie a zároveň podpořila námořní inovace a národní hrdost.

V rámci této iniciativy byla na palubě plavidla nasazena a nadále je v provozu satelitní konektivita OneWeb na nízké oběžné dráze Země (LEO) společnosti Eutelsat, která umožňuje spolehlivou komunikaci v reálném čase po celou dobu plavby. Vzhledem k tradiční konstrukci plavidla a absenci konvenční komunikační infrastruktury sloužila technologie LEO společnosti OneWeb jako jediný způsob připojení pro expedici.

Sanjeev Sanyal, člen Ekonomické poradní rady premiéra (EAC-PM) a klíčový člen posádky a projektový architekt Kaundinya, uvedl: „Během celé plavby bylo spolehlivé satelitní připojení od družice OneWeb společnosti Eutelsat pro posádku neocenitelné. Umožnilo nám zůstat ve spojení s týmy na břehu, podporovalo komunikaci, živé přenosy a především morálku během dlouhých a někdy náročných období na moři.“

Plavba je podél trasy dokumentována a živé aktualizace jsou umožněny prostřednictvím satelitní sítě OneWeb. Toto reálné nasazení demonstruje sílu, odolnost a přizpůsobivost konektivity LEO společnosti OneWeb v kritických námořních prostředích a posiluje její roli v námořní bezpečnosti, pohodě posádky a strategické komunikaci.

názory čtenářů




