Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Rádio_FM rozšiřuje podcastovou nabídku o nový autorský formát

včera | redakce | tisk | názory

Radio_FM rozšiřuje svou podcastovou nabídku o nový autorský formát Pozor, spoiler!, který bude mít premiéru ve čtvrtek 15. ledna 2026. Nové epizody podcastu budou následně vycházet pravidelně každý čtvrtek na platformách Rádia_FM.

Podcast Pozor, spoiler! je dílem autorů Pavol Hubinák a Juraj Malíček, kteří se v něm věnují filmu netradičním, ale zároveň důsledným analytickým způsobem. Každá epizoda je zaměřena výhradně na jeden konkrétní film, od osvědčených klasik přes kultovní tituly až po novinky či díla, která se klasikami nikdy nestala. Podcast je postaven na otevřeném přiznání: žádná tajemství, žádné zamlžování, ale detailní vyprávění děje od začátku až do konce, včetně pointy, vztahů mezi postavami a zásadních významových vrstev.

▲ Podcast Pozor, spoiler! (foto: STVR)

Autoři vycházejí z předpokladu, že ne každý má potřebu nebo čas filmy sledovat, ale mnozí chtějí vědět, o čem přesně jsou. Pozor, spoiler! tak nabízí odpovědi na otázky, které si diváci často kladou - což je vlastně jádrem příběhu, proč jsou některé filmy kultovní a jaký smysl se má k nim vracet nebo o nich přemýšlet.

Radio_FM dlouhodobě rozvíjí podcastovou tvorbu jako součást své programové nabídky a Pozor, spoiler! přirozeně zapadá do jeho profilace, neboť podporuje kritické myšlení, kulturní diskusi a nabízí obsah, který přesahuje rámec běžné zábavy. Podcast vnímá film nejen jako audiovizuální dílo, ale také jako impuls k rozhovoru, interpretaci a hlubšímu porozumění světa kolem nás.

Podcast Pozor, spoiler! bude dostupný na webu Rádia_FM a ve všech běžných podcastových aplikacích.

zdroj: STVR

