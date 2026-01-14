Měsíc Agathy Christie na FilmBox Stars

Měsíc Agathy Christie na FilmBox Starsvčera | redakce | tisk | názory
FilmBox Stars vysílá během ledna kultovní seriály „Hercule Poirot“, „Slečna Marplová“ a „Vraždy podle Agathy Christie“, aby uctil památku královny detektivek Agathy Christie u příležitosti 50. výročí jejího úmrtí.
Každý všední den od 12:00 se diváci mohou těšit na stylový francouzský seriál „Vraždy podle Agathy Christie“. Ve 14:00 se na obrazovkách objeví „Slečna Marplová“, která odhalí tajemství anglického venkova. Odpolední program zakončí v 16:00 slavná televizní adaptace „Hercule Poirot“ s Davidem Suchetem v hlavní roli.
Během ledna si FilmBox Stars připomíná nadčasové příběhy Agathy Christie, které baví diváky již desítky let. Každý všední den se diváci mohou těšit na jednu epizodu, o víkendech pak dokonce na dvě.
Agatha Christie - královna detektivního žánru
Agatha Christie, narozená roku 1890 v anglickém Torquay, napsala desítky detektivních románů, povídek, divadelních her, thrillerů a dobrodružných příběhů, které si získaly srdce milionů čtenářů po celém světě. Její hra „Past na myši“ je nejdéle hranou divadelní hrou na světě. Tento významný literární přínos, za který v roce 1971 obdržela od královny Alžběty II. ocenění DBE (Dame Commander of the Order of the British Empire), žije dál v nadčasových příbězích, jež ožívají na obrazovkách v seriálech, jako jsou „Vraždy podle Agathy Christie“, „Slečna Marplová“ nebo „Hercule Poirot“.
Tři dekády, tři série a napětí, které vás nenechá vydechnout
Světoznámé detektivní příběhy Agathy Christie dostaly novou podobu ve francouzském seriálu „Vraždy podle Agathy Christie“. První série se odehrává ve 30. letech 20. století a sleduje komisaře Larosiéra a jeho kolegu Lampiona, dvojici, které neunikne žádný kriminálník. Druhá série se odehrává v polovině 50. let a přináší nové záhady, které komisař Larosiere řeší spolu s novinářkou Alice. Třetí série se nese v duchu 70. let a zachycuje tehdejší módu, životní styl a technologické novinky. Epizoda vysílaná 15. ledna ve 12:00 sleduje vyšetřování vraždy moderátora pořadu Aux Frontieres du Cosmos (Na hranicích kosmu).
Tajemství anglického venkova
Ze 70. let minulého století se diváci přesunou do malebného anglického venkova za „Slečnou Marplovou“, postavou, která byla inspirována Christieinou babičkou. Podobně jako ona, i Marple věnovala pozornost i těm nejmenším detailům. V televizní adaptaci z roku 2006 byla slečna Marplová ztvárněna herečkou Geraldine McEwan, známou také ze seriálu „Oranges Are Not the Only Fruit“, nebo z filmu „Padlé ženy“. Slečna Marplová odhaluje záhady venkova každý všední den od 14:00 na FilmBox Stars.
Génius, který rozluští nemožné
Belgický soukromý detektiv Hercule Poirot je jednou z nejznámějších postav Agathy Christie, která jej poprvé představila v roce 1920 ve svém románu „Záhada na zámku Styles“. Postava Hercula Poirota se objevuje ve více než třiceti románech a přes padesáti povídkách této autorky. Jeho příběhy se dočkaly také televizní adaptace, a to například právě v seriálu „Hercule Poirot“ z roku 1989, kde hlavní roli ztvárnil David Suchet. „Poirot“ je vysílán každý všední den v 16:00.
Dílo Agathy Christie zůstává i dnes mimořádně živé a aktuální. Neustále vznikající filmové a seriálové adaptace potvrzují, že její detektivní příběhy dokážou oslovit publikum napříč generacemi i kulturami a obstojí i v kontextu současné televizní tvorby.
Ať už dávají diváci přednost kterékoliv z adaptací jejích knih, FilmBox Stars si na celý leden připravil tematický program, který potěší všechny skupiny diváků:
* Vraždy podle Agathy Christie - každý všední den ve 12:00
* Slečna Marplová - každý všední den ve 14:00
* Hercule Poirot - každý všední den v 16:00
zdroj: SPI / FilmBox