Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Měsíc Agathy Christie na FilmBox Stars

včera | redakce | tisk | názory

FilmBox Stars vysílá během ledna kultovní seriály „Hercule Poirot“, „Slečna Marplová“ a „Vraždy podle Agathy Christie“, aby uctil památku královny detektivek Agathy Christie u příležitosti 50. výročí jejího úmrtí.

Každý všední den od 12:00 se diváci mohou těšit na stylový francouzský seriál „Vraždy podle Agathy Christie“. Ve 14:00 se na obrazovkách objeví „Slečna Marplová“, která odhalí tajemství anglického venkova. Odpolední program zakončí v 16:00 slavná televizní adaptace „Hercule Poirot“ s Davidem Suchetem v hlavní roli.

Criminal Games by Agatha Christie (foto: France Televisions Distribution)
▲ Criminal Games by Agatha Christie (foto: France Televisions Distribution)

Během ledna si FilmBox Stars připomíná nadčasové příběhy Agathy Christie, které baví diváky již desítky let. Každý všední den se diváci mohou těšit na jednu epizodu, o víkendech pak dokonce na dvě.

Agatha Christie - královna detektivního žánru
Agatha Christie, narozená roku 1890 v anglickém Torquay, napsala desítky detektivních románů, povídek, divadelních her, thrillerů a dobrodružných příběhů, které si získaly srdce milionů čtenářů po celém světě. Její hra „Past na myši“ je nejdéle hranou divadelní hrou na světě. Tento významný literární přínos, za který v roce 1971 obdržela od královny Alžběty II. ocenění DBE (Dame Commander of the Order of the British Empire), žije dál v nadčasových příbězích, jež ožívají na obrazovkách v seriálech, jako jsou „Vraždy podle Agathy Christie“, „Slečna Marplová“ nebo „Hercule Poirot“.

Tři dekády, tři série a napětí, které vás nenechá vydechnout
Světoznámé detektivní příběhy Agathy Christie dostaly novou podobu ve francouzském seriálu „Vraždy podle Agathy Christie“. První série se odehrává ve 30. letech 20. století a sleduje komisaře Larosiéra a jeho kolegu Lampiona, dvojici, které neunikne žádný kriminálník. Druhá série se odehrává v polovině 50. let a přináší nové záhady, které komisař Larosiere řeší spolu s novinářkou Alice. Třetí série se nese v duchu 70. let a zachycuje tehdejší módu, životní styl a technologické novinky. Epizoda vysílaná 15. ledna ve 12:00 sleduje vyšetřování vraždy moderátora pořadu Aux Frontieres du Cosmos (Na hranicích kosmu).

Tajemství anglického venkova
Ze 70. let minulého století se diváci přesunou do malebného anglického venkova za „Slečnou Marplovou“, postavou, která byla inspirována Christieinou babičkou. Podobně jako ona, i Marple věnovala pozornost i těm nejmenším detailům. V televizní adaptaci z roku 2006 byla slečna Marplová ztvárněna herečkou Geraldine McEwan, známou také ze seriálu „Oranges Are Not the Only Fruit“, nebo z filmu „Padlé ženy“. Slečna Marplová odhaluje záhady venkova každý všední den od 14:00 na FilmBox Stars.

Génius, který rozluští nemožné
Belgický soukromý detektiv Hercule Poirot je jednou z nejznámějších postav Agathy Christie, která jej poprvé představila v roce 1920 ve svém románu „Záhada na zámku Styles“. Postava Hercula Poirota se objevuje ve více než třiceti románech a přes padesáti povídkách této autorky. Jeho příběhy se dočkaly také televizní adaptace, a to například právě v seriálu „Hercule Poirot“ z roku 1989, kde hlavní roli ztvárnil David Suchet. „Poirot“ je vysílán každý všední den v 16:00.

Dílo Agathy Christie zůstává i dnes mimořádně živé a aktuální. Neustále vznikající filmové a seriálové adaptace potvrzují, že její detektivní příběhy dokážou oslovit publikum napříč generacemi i kulturami a obstojí i v kontextu současné televizní tvorby.

Ať už dávají diváci přednost kterékoliv z adaptací jejích knih, FilmBox Stars si na celý leden připravil tematický program, který potěší všechny skupiny diváků:

* Vraždy podle Agathy Christie - každý všední den ve 12:00
* Slečna Marplová - každý všední den ve 14:00
* Hercule Poirot - každý všední den v 16:00

zdroj: SPI / FilmBox

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (2/2)
21:00 Otcové průmyslu (2/10)
21:30 Vzpoura zvířat (2/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (5)
21:35 Bachelor Česko II (16)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (21)
kanál PRIMA 20:15 Ženská pomsta
22:05 Inkognito
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Kamarád do deště
21:50 Kojak: Osudná chyba
23:45 Dempsey a Makepeaceová (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcher: Moja sesternica, láska a ja
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Dehesa - les rysa španielskeho
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (3)
21:25 Okres na severu (4)
22:30 Medicopter 117 (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook