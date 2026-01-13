Pro TV vyřazena z Freesat Romania na 16E

Pro TV vyřazena z Freesat Romania na 16E2dny | redakce | tisk | názory
V pondělí 12. ledna 2026 byla ukončena distribuce programů rumunské mediální skupiny Pro TV, provozovatele PRO TV S.R.L., na satelitu Eutelsat 16A, který se nachází na pozici 16°E.
Z kapacity transpondéru F02 byly odpojeny programy Pro TV, Pro Arena, Pro Cinema, Acasa a Acasa Gold, které byly od změny vysílacích parametrů v červenci 2025 vysílány volně ( FTA).
Stažení programů společnosti PRO TV S.R.L. z Freesat Romania znamená i konec této rumunské satelitní platformy. Klíčoví vysílatelé jako Kanal D, National TV, Warner TV a Prima TV zůstávají v nabídce a jejich vyřazení je jen otázkou času.
Známky o uzavření Freesat Romania jsou patrné již mnoho měsíců. Nejprve došlo k odkódování všech programů platformy, poté byla snížena kapacita pro distribuci stanic. V prosinci 2025 byl uzavřen oficiální web služby freesat.ro a nyní došlo k odstranění programů významného televizního vysílatele z její nabídky.
DTH služba Freesat Romania byla spuštěna v roce 2013 ve spolupráci se satelitním operátorem Eutelsat. Obchodní model byl založen na poskytování nejoblíbenějších komerčních kanálů v Rumunsku bez smlouvy a předplatného. Zákazníci si museli zakoupit satelitní přijímač se čtečkou karet Conax. Vedle toho museli platit poplatek na pokrytí provozních nákladů platformy. Nabídka zahrnovala více než tucet komerčních stanic a veřejnoprávní kanály TVR.
Podle údajů o rumunském DTH trhu bylo na konci roku 2024 ke službě přihlášeno jen 0,8 až 1 tisíc zákazníků. Pokračování v provozu této služby pro marginální počet uživatelů již nedávalo smysl.
Po konci služby Freesat Romania by nemělo ovlivnit distribuci kanálů rumunské veřejnoprávní televize TVR (Televiziunea Română) na kmitočtu 11,512 GHz. V současné době jsou programy TVR šířeny volně a v budoucnu bude kódování programů obnoveno. Zakódovaný signál poté bude sloužit operátorům a individuálním zákazníkům v Rumunsku, tj. držitelům dekódovacích karet TVR.
zdroj: satkurier.pl