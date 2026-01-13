Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Pro TV vyřazena z Freesat Romania na 16E

2dny | redakce | tisk | názory

V pondělí 12. ledna 2026 byla ukončena distribuce programů rumunské mediální skupiny Pro TV, provozovatele PRO TV S.R.L., na satelitu Eutelsat 16A, který se nachází na pozici 16°E.

Z kapacity transpondéru F02 byly odpojeny programy Pro TV, Pro Arena, Pro Cinema, Acasa a Acasa Gold, které byly od změny vysílacích parametrů v červenci 2025 vysílány volně ( FTA).

Stažení programů společnosti PRO TV S.R.L. z Freesat Romania znamená i konec této rumunské satelitní platformy. Klíčoví vysílatelé jako Kanal D, National TV, Warner TV a Prima TV zůstávají v nabídce a jejich vyřazení je jen otázkou času.

Známky o uzavření Freesat Romania jsou patrné již mnoho měsíců. Nejprve došlo k odkódování všech programů platformy, poté byla snížena kapacita pro distribuci stanic. V prosinci 2025 byl uzavřen oficiální web služby freesat.ro a nyní došlo k odstranění programů významného televizního vysílatele z její nabídky.

DTH služba Freesat Romania byla spuštěna v roce 2013 ve spolupráci se satelitním operátorem Eutelsat. Obchodní model byl založen na poskytování nejoblíbenějších komerčních kanálů v Rumunsku bez smlouvy a předplatného. Zákazníci si museli zakoupit satelitní přijímač se čtečkou karet Conax. Vedle toho museli platit poplatek na pokrytí provozních nákladů platformy. Nabídka zahrnovala více než tucet komerčních stanic a veřejnoprávní kanály TVR.

Podle údajů o rumunském DTH trhu bylo na konci roku 2024 ke službě přihlášeno jen 0,8 až 1 tisíc zákazníků. Pokračování v provozu této služby pro marginální počet uživatelů již nedávalo smysl.

Po konci služby Freesat Romania by nemělo ovlivnit distribuci kanálů rumunské veřejnoprávní televize TVR (Televiziunea Română) na kmitočtu 11,512 GHz. V současné době jsou programy TVR šířeny volně a v budoucnu bude kódování programů obnoveno. Zakódovaný signál poté bude sloužit operátorům a individuálním zákazníkům v Rumunsku, tj. držitelům dekódovacích karet TVR.

zdroj: satkurier.pl

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (2/2)
21:00 Otcové průmyslu (2/10)
21:30 Vzpoura zvířat (2/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (5)
21:35 Bachelor Česko II (16)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (21)
kanál PRIMA 20:15 Ženská pomsta
22:05 Inkognito
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Kamarád do deště
21:50 Kojak: Osudná chyba
23:45 Dempsey a Makepeaceová (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcher: Moja sesternica, láska a ja
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Dehesa - les rysa španielskeho
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (3)
21:25 Okres na severu (4)
22:30 Medicopter 117 (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook