Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Neuer, seriál televize JOJ, oslovil diváky i v Česku

Podzimní novinka ve vysílání slovenské televize JOJ zaujala i diváky v České republice. Premiéra seriálu se stala nejsledovanějším pořadem nedělního večera.

Podle České televize premiéra kriminálního seriálu ze Slovenska oslovila na programu ČT1 v univerzální cílové skupině 15+ v průměru 913 tisíc diváků (rating 11,2 %) s tržním podílem 25 procent. První díl tak bodoval jako nejsledovanější pořad nedělního večera a zároveň nejsledovanější nezpravodajský pořad celého dne.

Seriál Neuer během podzimu zaujal na slovenském trhu. V univerzální cílové skupině ve třídenním měření v průměru každou svoji epizodou zasáhl téměř 520 tisíc diváků (AvRch000). Při svém startu dosáhl na TV JOJ sledovanost 10,2 % (rating) s podílem na trhu nad 24 % (share) a zásahu 687 tisíc diváků (AvRch000).

Seriál Neuer (foto: TV JOJ)
▲ Seriál Neuer (foto: TV JOJ)

Filmová série, natočená v koprodukci s Českou televizí a KFS Production, si v září získala i pozornost španělského televizního trhu. Ještě před svým uvedením na Slovensku dosáhla exkluzivní zastupování pro zahraničí přes prestižní společnost Onza Distribution - co je v v těchto končinách rarita.

Mezi hlavní postavy seriálu patří herec Ladislav Bédi, který si zahrál mladého kriminalistu Jakuba Korce. Nyní úspěch v Česku komentuje s nadšením a ocenil i český dabing. "Slyšel jsem repliky a vyznívaly super. Takže tímto vzdávám hold hercům, kteří přišli do dabingového studia a dali do toho své úsilí a talent. Ale myslím si, že jsme přišli o do stádia, kdy český divák chce slyšet původní znění. Věřím, že i tam se brzy dostaneme," zdůraznil.

Podle Ladislava Bédiho je úspěch Neuera unikátním důkazem, že příběh funguje stejně na slovenském a českém trhu.

Filmová série má osm epizod a je inspirována knihami spisovatele píšícího pod pseudonymem Václav Neuer, který čerpal náměty ze skutečných bratislavských kriminálních případů. Operativci z oddělení vražd se ocitají v boji s nejtěžšími zločiny, přičemž často překračují hranice vlastních sil.

Brutální vraždy, temná zákoutí města a psychické napětí, které ničí i jejich soukromý život - to vše přináší divákům osm napínavých dílů. Za režií stojí Michal Kollár, podepsaný i pod oceňovaným seriálem JOJky Ultimátum. V tomto případě spojil síly se scénáristou Lukášem Sigmundem a autorem předlohy Václavem Neuerem.

V hlavních rolích se představili Marián Miezga, Marko Igonda, Jana Kvantiková, Ladislav Bédi či Marián Labuda ml.

Seriál byl představen také na prestižním televizním veletrhu MIPCOM v Cannes.

