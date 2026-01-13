HBO Max nově v Německu, Itálii a dalších šesti zemích

HBO Max nově v Německu, Itálii a dalších šesti zemích2dny | redakce | tisk | názory
Globální streamovací platforma HBO Max, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), je od úterý 13. ledna 2026 dostupná na osmi nových trzích - v Itálii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, Izraeli a Řecku.
Nyní je HBO Max tak dostupný ve více než 100 zemích světa a téměř v celé Evropě. Ve Velké Británii a Irsku bude služba k dispozici na konci března letošního roku.
Při spuštění bude HBO Max kromě přímé dostupnosti spotřebitelům k dispozici také jako doplňkové předplatné pro zákazníky Amazon Prime Video v Itálii, Německu a Rakousku. V Německu budou HBO Max a RTL+ k dispozici společně v balíčku, který poskytuje přístup k oběma službám za jednotnou cenu předplatného. Zákazníci v Rakousku si brzy budou moci stejný balíček užít i zákazníci. TIM je partnerem v Itálii a brzy nabídne HBO Max svým zákazníkům TIMVISION. Kromě toho waipu.tv bezproblémově integruje HBO Max do své platformy pro spuštění v Německu.
Ve Švýcarsku probíhá spuštění ve spolupráci se společnostmi Sunrise a Swisscom, které zpřístupňují HBO Max svým zákazníkům jako součást své zábavní nabídky. V Izraeli zpřístupní HBO Max svým předplatitelům prostřednictvím svých platforem společnosti Hot a Yes. V Řecku je HBO Max od svého spuštění v únoru 2025 nadále k dispozici prostřednictvím operátora Vodafone.
Fanoušci v těchto zemích budou moci sledovat nabídku zábavy od HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Warner Bros. Television, Max Originals a mnoha dalších.
Krátce poté, co HBO Max dorazí do Itálie, se země stane hostitelem zimních olympijských her (6.-22. února), které budou k dispozici předplatitelům HBO Max napříč všemi tarify ve všech evropských zemích, kde je služba dostupná. Zákazníci budou moci sledovat všechny živé přenosy událostí od vrcholků Dolomit až po místa konání v okolí Milána, kde se nachází Duomo di Milano.
Pro fanoušky, kteří chtějí sledovat veškeré sportovní akce z Eurosportu po celý rok, bude k dispozici sportovní doplněk, který zákazníkům poskytne živé vysílání a komentář z každého tenisového zápasu na Australian Open od 12. ledna a na Roland Garros, a také kompletní sledování každé etapy cyklistických závodů Tour de France, Giro D'Italia a La Vuelta. V Německu a Itálii budou mít diváci bezkonkurenční přístup k zimní sportovní sezóně, včetně mistrovství světa a Světového poháru, a diváci v Itálii budou mít prospěch z přenosů FA Cupu a UFC.
HBO Max je klientům na nových trzích nabízeno ve třech základních tarifech: Basic s reklamou, Standard a Premium. Varianty předplatného se liší podle počtu poskytovaných služeb (maximálního počtu souběžných streamů na jednom účtu, rozlišení a počtu titulů pro offline sledování).
Služba HBO Max byla nejprve spuštěna v USA v roce 2020 a postupně se rozšířila do Latinské Ameriky, Evropy a Asie. V březnu se rozšíří do Velké Británie a Irska. Ve třetím kvartále 2025 měla služba po celém světě 128 milionů abonentů.