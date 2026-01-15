Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

STVR odvysílá galavečer Sportovec roku 2025

DNES! | redakce | tisk | názory

Galavečer Sportovec roku se uskuteční v pondělí 19. ledna 2026 v prostorách Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Pořádá ho Slovenský olympijský a sportový výbor s institucionální podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu ČR a Slovenského paralympijského výboru.

Přímý přenos slavnostního večera odvysílá Slovenská televize a rozhlas (STVR) na televizním okruhu Jednotka ve 20:30 hodin.

V prestižní anketě Klubu sportovních redaktorů Sportovec roku 2025 se do nejlepší desítky dostalo šest mužů a čtyři ženy. Jméno sportovce, který nahradí na trůnu aktuálního krále slovenského sportu Matěje Beňuše, pozná veřejnost během galavečera v přímém přenosu na Jednotce. V hlavní anketě hlasovalo až 118 sportovních novinářů a členů Klubu sportovních redaktorů.

Moderátorskou dvojicí večeře budou Marcel Merčiak a Oľga Konečná. Slavnostní atmosféru doplní hudební a taneční vystoupení - KRS Movement, Beata Dubasová v exkluzivním spojení s kapelou Polemic, jakož i skupina Hrdza.

O prestižní titul Sportovce roku 2025 se ucházejí hokejista Martin Fehérváry, fotbalista David Hancko, krasobruslař Adam Hagara, cyklistka Viktória Chladoňová, fotbalista Stanislav Lobotka, vodní slalomářka Zuzana Paňková, zápasník Tajmuraz Salkazanov, hokejista Juraj Slafkovský, střelkyně Zuzana Rehák Štefečeková a atletka Emma Zapletalová.

Diváci se během večera dozví i jména laureátů dalších ocenění v kategoriích nejúspěšnější kolektiv, Sportovní legenda, Talent roku a nejúspěšnější paralympionik. Ve trojici nejúspěšnějších kolektivů figurují Patrioti Levice, fotbalisté A-týmu Slovenska a házenkářky Slovenska do 17 let.

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG

Reklama

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová IV
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: Hitlerův pád (2/2)
21:00 Otcové průmyslu (2/10)
21:30 Vzpoura zvířat (2/3)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (5)
21:35 Bachelor Česko II (16)
22:45 Kriminálka Las Vegas XIV (21)
kanál PRIMA 20:15 Ženská pomsta
22:05 Inkognito
23:10 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Kamarád do deště
21:50 Kojak: Osudná chyba
23:45 Dempsey a Makepeaceová (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcher: Moja sesternica, láska a ja
22:00 História chutí
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:07 Informácie pre tipujúcich - KENO 10, Keno Joker, Všetko alebo nič (A - štvrtok)
20:10 Moja diagnóza
20:35 Dehesa - les rysa španielskeho
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Rodinné prípady
21:20 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (3)
21:25 Okres na severu (4)
22:30 Medicopter 117 (4)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook