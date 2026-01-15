STVR odvysílá galavečer Sportovec roku 2025

STVR odvysílá galavečer Sportovec roku 2025DNES! | redakce | tisk | názory
Galavečer Sportovec roku se uskuteční v pondělí 19. ledna 2026 v prostorách Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Pořádá ho Slovenský olympijský a sportový výbor s institucionální podporou Ministerstva cestovního ruchu a sportu ČR a Slovenského paralympijského výboru.
Přímý přenos slavnostního večera odvysílá Slovenská televize a rozhlas (STVR) na televizním okruhu Jednotka ve 20:30 hodin.
V prestižní anketě Klubu sportovních redaktorů Sportovec roku 2025 se do nejlepší desítky dostalo šest mužů a čtyři ženy. Jméno sportovce, který nahradí na trůnu aktuálního krále slovenského sportu Matěje Beňuše, pozná veřejnost během galavečera v přímém přenosu na Jednotce. V hlavní anketě hlasovalo až 118 sportovních novinářů a členů Klubu sportovních redaktorů.
Moderátorskou dvojicí večeře budou Marcel Merčiak a Oľga Konečná. Slavnostní atmosféru doplní hudební a taneční vystoupení - KRS Movement, Beata Dubasová v exkluzivním spojení s kapelou Polemic, jakož i skupina Hrdza.
O prestižní titul Sportovce roku 2025 se ucházejí hokejista Martin Fehérváry, fotbalista David Hancko, krasobruslař Adam Hagara, cyklistka Viktória Chladoňová, fotbalista Stanislav Lobotka, vodní slalomářka Zuzana Paňková, zápasník Tajmuraz Salkazanov, hokejista Juraj Slafkovský, střelkyně Zuzana Rehák Štefečeková a atletka Emma Zapletalová.
Diváci se během večera dozví i jména laureátů dalších ocenění v kategoriích nejúspěšnější kolektiv, Sportovní legenda, Talent roku a nejúspěšnější paralympionik. Ve trojici nejúspěšnějších kolektivů figurují Patrioti Levice, fotbalisté A-týmu Slovenska a házenkářky Slovenska do 17 let.
zdroj: STVR