Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Sky Italia opět s FTA kanály WBD

K zákazníkům italské satelitní placené televize Sky Italia se vracejí bezplatné kanály společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), které zde skončily v polovině loňského roku spolu s vyřazením placených stanic Discovery Channel či Eurosport.

K programům WBD na kapacitě této společnosti byl připojen CA systém Videoguard a CAID 0919, 093B a 09CD, které patří přístupovým kartám Sky Italia. Jde celkem o 10 HD a SD volně vysílaných programů WBD, které se tak dostávají opět k divákům italské Sky. Konkrétně se jedná o programy Discovery Channel Italia HD, DMAX Italia HD, Food Network Italia HD, frisbee, K2, Realtime Italia HD, Discovery Turbo Italia, Giallo HD, HGTV Italia HD a Nove HD.

Stejná distribuce kanálů WBD na pozici 13°E slouží také zákazníkům italské bezplatné platformy TivúSat.

technické parametry - Discovery Channel Italia HD, DMAX Italia HD, Food Network Italia HD, frisbee, K2, Realtime Italia HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,258 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra + Videoguard

technické parametry - Discovery Turbo Italia, Giallo HD, HGTV Italia HD, Nove HD:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,393 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra + Videoguard

