Čtvrtek, 15. ledna 2026, svátek má Alice

Třetí řada seriálu Euphoria v dubnu na HBO a HBO Max

Osmidílná třetí řada kritiky oceňovaného fenoménu popkultury Euphoria se vrací na obrazovky. Premiéra proběhne v pondělí 13. dubna na HBO a streamovací platformě HBO Max.

Nové epizody původního dramatického seriálu HBO budou uváděny každý týden.

Seriál Euphoria, který patří mezi nejsledovanější tituly v historii HBO, získal za první dvě řady 25 nominací na cenu Emmy®, včetně devíti vítězství.

Anotace 3. řady
Skupina přátel z dětství se potýká s otázkami víry, možností vykoupení a problémem zla.

Ve třeté řadě seriálu se objeví Zendaya (držitelka ceny Emmy®), Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi (nominace na Zlatý glóbus®), Sydney Sweeney (nominace na cenu Emmy®), Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly (nominace na cenu Emmy®), Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje a Toby Wallace.

Do třetí řady se vrátí také Colman Domingo (držitel ceny Emmy®), Dominic Fike (nominace na cenu GRAMMY®), Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner a Marsha Gambles.

V nové řadě se objeví celá řada nových tváří jako například Sharon Stone (držitelka ceny Emmy®), ROSALÍA (držitelka ceny GRAMMY®), Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk (nominace na cenu Emmy®), Natasha Lyonne (nominace na cenu Emmy®) a mnoho dalších.

Technické novinky
Třetí řada byla natočena na nový filmový materiál KODAK v 35 mm i 65 mm formátu. Tvůrce Sam Levinson a držitel ceny Emmy® kameraman Marcell Rév úzce spolupracovali s firmou Kodak na vývoji nového materiálu. Euphoria se stává prvním televizním seriálem, který využívá významný objem záběrů na 65mm film, což přináší rozšířený obraz a odráží cestu postav ze střední školy do širšího, divočejšího světa.

Tvůrčí tým
Seriál napsal, režíroval a jako producent se na něm podílel Sam Levinson. Mezi další producenty patří Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel „Future“ Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady a Gary Lennon. EUPHORIA vychází z izraelského seriálu společnosti HOT, který napsali Ron Leshem a Daphna Levin.

zdroj: WBD

