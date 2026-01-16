AMC Channel Polska i MTV Germany již vysílají s českou licencí

AMC Channel Polska i MTV Germany již vysílají s českou licencíDNES! | redakce | tisk | názory
Tři zahraniční tematické stanice vysílají svůj program přes satelit s českou vysílací licencí. Rozšiřuje se tak okruh stanic, které spadají pod kontrolu českého regulátora médií RRTV.
Společnost AMC Networks Central Europe zahájila k 1.1.2026 šíření programů AMC Channel Poland a Sundance TV Poland s českou satelitní licencí. Oběma stanicím RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) udělila českou licenci v závěru roku 2025.
Ve stejný den - na Nový rok - začala poskytovat svůj program MTV Germany společnost ViacomCBS Networks International na satelitu s českou licencí.
Ve všech třech případech se jedná o programy, které již vysílaly. Změna země licencování stanic nemá přímý dopad na televizní diváky. Stanice se vysílají stále na svých původních parametrech.
Podle licence jsou Sundance TV Polska a AMC Channel Polska stanicemi zaměřené na filmy klasické a televizní kinematografie, dokumenty a seriály všech žánrů vyrobené zejména v USA. Stanice vysílají v polštině na území Polska. Vysílání Sundance TV Polska je šířeno na kapacitě operátora platformy Polsat Box, na kmitočtu 10,911 GHz, vertikální polarizace na družici Eutelsat Hot Bird 13G. Program AMC Channel Polska je poskytováno z kapacity CANAL+ Polska, na kmitočtu 11,449 GHz, polarizace horizontální ze stejného satelitu.
MTV Germany nabízí všeobecně zábavní televizní program pro mládež zaměřený na americkou zábavní produkci. Stanice vysílá v němčině na území Německa, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska. Vysílání je dostupné FTA ze satelitu Astra na pozici 19,2°E, na kmitočtu 11,973 GHz, polarizace vertikální.