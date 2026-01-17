Hans Zimmer a Bleeding Fingers s hudbou pro HBO seriál Harry Potter

Hans Zimmer a Bleeding Fingers s hudbou pro HBO seriál Harry PotterDNES! | redakce | tisk | názory
HBO oznamuje, že Hans Zimmer a Bleeding Fingers složí novou hudbu pro původní seriál HBO Harry Potter. Seriál bude mít premiéru v roce 2027 na HBO.
Seriál bude také k dispozici na streamovací platformě HBO Max všude tam, kde je dostupná - včetně nedávno spuštěných trhů v Německu a Itálii a také ve Velké Británii a Irsku, kde je spuštění platformy potvrzeno na konec března.
Citace Hanse Zimmera, Kary Talve a Anžeho Rozmana:
Hudební odkaz světa Harryho Pottera je referenčním bodem pro skladatele po celém světě a je pro nás velkou ctí stát se součástí tak výjimečného týmu na projektu tohoto rozsahu. Odpovědnost, kterou tento úkol představuje, bereme já, Kara Talve i Anže Rozman s nejvyšší vážností. Kouzlo je všude kolem nás, často jen těsně mimo dosah, ale stejně jako ve světě Harryho Pottera je potřeba ho aktivně hledat. Prostřednictvím této hudby chceme divákům umožnit se mu o něco více přiblížit a zároveň s respektem navázat na to, co zde již bylo vytvořeno.“
Hans Zimmer je autorem hudby k více než 500 projektům napříč všemi médii, které celosvětově vygenerovaly více než 28 miliard dolarů na tržbách v kinech. Je držitelem dvou cen Academy Award®, tří Zlatých glóbů®, čtyř cen Grammy®, ceny American Music Award, sedmi nominací na cenu Emmy® a jedné nominace na cenu Tony®. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří filmy Dune: Část první a druhá, Top Gun: Maverick, No Time to Die, Interstellar, trilogie Temný rytíř, Počátek, Poslední samuraj, Gladiátor a Thelma a Louise. Naposledy složil hudbu k filmu F1: The Movie produkovanému Jerrym Bruckheimerem pro Apple Original Films, který se stal historicky nejvýdělečnějším sportovním filmem. Kromě své oceňované skladatelské kariéry je Hans Zimmer také mimořádně úspěšným koncertním umělcem a na jaře 2026 zakončí evropskou část svého turné Hans Zimmer Live.
Bleeding Fingers Music je kolektiv výjimečných skladatelů s rozmanitým zvukovým rukopisem, oceněný cenou Emmy® a nominovaný na ceny Grammy® a BAFTA, který se specializuje na tvorbu špičkové originální hudby pro film, televizi a multimédia. Společnost byla spoluzaložena Hansem Zimmerem, Russellem Emanuelem a Stevenem Kofskym a řídí se principem, že spolupráce je klíčem k inovacím - a že výjimečná hudba vzniká tehdy, když mají umělci prostor být odvážní, experimentální a tvůrčně velkorysí. Díky 25 nejmodernějším studiím a špičkovému produkčnímu týmu umožňuje Bleeding Fingers produkci hudby na té nejvyšší úrovni a neustále posouvá hranice zavedených postupů. Více informací naleznete na BleedingFingersMusic.com a na profilech na Instagramu a Facebooku.
Autorkou scénáře a producentkou seriálu je Francesca Gardiner. Mark Mylod se na projektu podílí jako producent a zároveň režíruje několik epizod seriálu pro HBO ve spolupráci se společnostmi Brontë Film and TV a Warner Bros. Television. Dalšími producenty jsou dále J. K. Rowling, Neil Blair a Ruth Kenley-Letts za Brontë Film and TV a David Heyman za Heyday Films.
zdroj: WBD