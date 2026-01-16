Portál FlySat ukončí provoz

Portál FlySat ukončí provozDNES! | redakce | tisk | názory
Populární mezinárodní portál věnovaný přehledům televizních a rozhlasových stanic FlySat ukončí svoji činnost. O chystaném uzavření webu nedávno informoval provozovatel na svých stránkách.
FlySat (flysat.com) přináší přehledy frekvencí programů a multiplexů na satelitech, které pokrývají Evropu, Afriku a Asii. Návštěvníci webu získávají aktuální informace o dění v Ku, Ka a C pásmu.
Aktualizace webu Flysat.com budou probíhat do 18. března 2026. Tento termín nebyl vybrán náhodou. V uvedený den oslaví uvedený server své 23. narozeniny. "
Je to tiché a uctivé rozloučení," uvedl tajemně provozovatel webu.
Důvody ukončení stránek FlySat provozovatel neupřesnil. Jen uvedl, že "
nebylo to náhlé rozhodnutí; je to rozhodnutí, o kterém jsem dlouho přemýšlel, i když mé srdce se s ním těžko smiřovalo," uvedl majitel webu Flysat.