Pátek, 16. ledna 2026

FTA kanál Food Network z nových parametrů

Volně vysílaná stanice Food Network Ireland je dostupná z nových vysílacích parametrů ze satelitů Astra na orbitální pozici 28,2°E. Pro sledování stanice je nutné provést nové vyhledávání.

Z důvodu optimalizace satelitní kapacity došlo k přesunutí stanice Food Network na nové vysílací parametry. Stanice se přesunula z družice Astra 2G na satelit Astra 2E. Vysílání do Evropy bylo zachováno. Znamená to, že pro příjem postačí ve střední Evropě parabola malých rozměrů.

Food Network +1 UK - záběr z příjmu stanice
▲ Food Network +1 UK - záběr z příjmu stanice

Vysílání Food Network Ireland se objevilo na kmitočtu 12,032 GHz. Zajímavostí je, že na této frekvenci začala testovat také britká mutace Food Network na pozicích 52472 a 52474. Na té druhé je s hodinovým časovým posunem. Britská verze programu byla doposud šířena FTA v britském paprsku. Znamená to, že irská a britská mutace Food Network tak budou dostupné s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě.

Food Network se zaměřuje na gastronomii. Přináší originální recepty a je průvodcem světem gastronomie po celém světě.

nové technické parametry - Food Network Ireland, Food Network UK (52472), Food Network UK +1 (52474):

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Food Network Ireland (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

