FTA kanál Food Network z nových parametrů

Volně vysílaná stanice Food Network Ireland je dostupná z nových vysílacích parametrů ze satelitů Astra na orbitální pozici 28,2°E. Pro sledování stanice je nutné provést nové vyhledávání.
Z důvodu optimalizace satelitní kapacity došlo k přesunutí stanice Food Network na nové vysílací parametry. Stanice se přesunula z družice Astra 2G na satelit Astra 2E. Vysílání do Evropy bylo zachováno. Znamená to, že pro příjem postačí ve střední Evropě parabola malých rozměrů.
Vysílání Food Network Ireland se objevilo na kmitočtu 12,032 GHz. Zajímavostí je, že na této frekvenci začala testovat také britká mutace Food Network na pozicích 52472 a 52474. Na té druhé je s hodinovým časovým posunem. Britská verze programu byla doposud šířena FTA v britském paprsku. Znamená to, že irská a britská mutace Food Network tak budou dostupné s parabolami malých rozměrů i ve střední Evropě.
Food Network se zaměřuje na gastronomii. Přináší originální recepty a je průvodcem světem gastronomie po celém světě.
nové technické parametry - Food Network Ireland, Food Network UK (52472), Food Network UK +1 (52474):
• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Food Network Ireland (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA