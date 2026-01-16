Quantcast
Pátek, 16. ledna 2026

Ludwig: Šifra zločinu či thriller Sekáč v únoru na CANAL+

CANAL+ v únoru uvede atraktivní britský krimiseriál Ludwig: Šifra zločinu, osmou řadu úspěšného amerického hitu FBI VII i mrazivý thriller Sekáč, který kombinuje kriminální vyšetřování s hororovou atmosférou.

PREMIÉRY SERIÁLŮ
5. února
Ludwig: Šifra zločinu (Ludwig, 2024)
Britský krimikomediální seriál propojuje detektivní zápletku s jemným britským humorem. Samotářský tvůrce hlavolamů John Taylor musí po zmizení svého identického dvojčete Jamese převzít jeho identitu policejního šéfinspektora. Při pátrání po bratrově osudu se nečekaně zapojí do řešení dalších případů, kde jeho logické myšlení a záliba v hádankách přinášejí neobvyklý pohled na vyšetřování. Seriál s britským hercem, komikem a scenáristou Davidem Mitchellem v hlavní roli nabízí napínavou, ale odlehčenou podívanou plnou inteligentních i komických zvratů.

Streamovací platforma CANAL+. Ilustrační foto (foto: CANAL+)
▲ Streamovací platforma CANAL+. Ilustrační foto (foto: CANAL+)

FBI VIII (F.B.I. S08, 2025-2026)
Osmá řada seriálu FBI přináší další napínavou kapitolu z prostředí newyorské pobočky Federálního vyšetřovacího úřadu. Zkušení agenti čelí novým hrozbám, složitým případům a osobním dilematům, které prověřují jejich loajalitu i morální hranice. Tvůrci Dick Wolf a Craig Turk pokračují v osvědčeném mixu akce, emocí a realistického pohledu na práci elitních vyšetřovatelů, díky čemuž si seriál udržuje vysoké tempo a silnou dramatickou atmosféru. Poslední řada seriálu FBI pokračuje se stejným hlavním obsazením v čele s Missy Peregrym, Zeekem Zakim a Jeremym Sistem, přičemž většina herců je známá z úspěšných kriminálních amerických seriálů, zatímco pro některé je právě FBI jejich dosud nejvýraznější rolí.

Sekáč (Longlegs 2024)
Temný hororový thriller sleduje pátrání FBI po záhadném sériovém vrahovi spojovaném s okultismem a šifrovanými vzkazy. Mladá agentka s jasnovideckými schopnostmi se postupně noří do děsivého případu, jenž odhaluje osobní vazby na samotného pachatele, zatímco atmosféra filmu, výrazný výkon Nicolase Cage a znepokojivý tón udržují diváka až do poslední chvíle v napětí.

APPLE TV

Navždy s tebou? (Eternity, 2025)
Po smrti se každý ocitne na rozcestí a musí si zvolit, jak bude trávit čas na věčnosti. Joan si tak musí vybrat mezi svým dlouholetým manželem Larrym a svojí první láskou Lukem, který jí zemřel těsně po svatbě.

Jeho poslední slova S02 (The Last Thing He Told Me, 2026)
Aby našla svého záhadně zmizelého manžela, musí se žena sblížit se svojí dospívající nevlastní dcerou.

zdroj: CANAL+

názory čtenářů




