Pátek, 16. ledna 2026

V nové podobě se vrací do vysílání STVR relace Reportéri

Investigativní pořad Reportéri se vrací na obrazovky slovenské veřejnoprávní televize ve obnovené podobě. STVR přináší divákům modernizovaný formát, který spojuje důslednou investigativu s novým vizuálním zpracováním a důrazem na srozumitelné vysvětlování témat.

Reportéri zůstávají věrni svému poslání klást nepříjemné otázky a přinášet veřejnosti fakta v kontextu. Pořad budou moci diváci sledovat od 19. ledna 2026 každé pondělí po 22:00 hodině na televizním okruhu Jednotka a v úterý po 21:00 v repríze na zpravodajském okruhu STVR 24 (:24).

Obnovená relace Reportéri přichází s novým vizuálním jazykem, který má divákům pomoci lépe se zorientovat ve složitých kauzách a souvislostech. Výraznou novinkou je využití augmentované reality. Ta přináší přehlednější vysvětlování témat, doplňuje kontext a posiluje divácký zážitek, aniž by odváděla pozornost od podstaty.

Relace se i nadále soustředí na aktuální společenská témata, odhalování systémových selhání a autentické příběhy lidí, kterých se kauzy přímo dotýkají.

Diváky budou v nové sezóně pořadu doprovázet Miroslava Ščobíková a Andrej Bálint.

První epizoda obnovených Reportérů bude věnována vzpomínce na tragédii pádu vojenského letadla u obce Hejce. V den vysílání, 19. ledna, uplyne přesně 20 let od události, která navždy zasáhla rodiny 42 slovenských vojáků vracejících se z mise domů.

zdroj: STVR

Pecka.TV přidala 9 nových kanálů WBD, včetně Eurosportů
Z pozemního vysílání mizí další programy: DVTV Extra i Hit TV
MAGENTA TV zařadí hudební stanice Music Box Hits, Dance a Classic
DAB sítě ČRa a Play.cz chystají nové vysílače
HGTV v Británii končí, TLC přechází na FTA vysílání
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
OK TV opět přerušila vysílání
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
CANAL+ spouští v Rakousku golfový kanál
Vánoce na FilmBoxu: české pohádky, komedie a kultovní klasiky
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí

