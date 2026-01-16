V nové podobě se vrací do vysílání STVR relace Reportéri

V nové podobě se vrací do vysílání STVR relace ReportériDNES! | redakce | tisk | názory
Investigativní pořad Reportéri se vrací na obrazovky slovenské veřejnoprávní televize ve obnovené podobě. STVR přináší divákům modernizovaný formát, který spojuje důslednou investigativu s novým vizuálním zpracováním a důrazem na srozumitelné vysvětlování témat.
Reportéri zůstávají věrni svému poslání klást nepříjemné otázky a přinášet veřejnosti fakta v kontextu. Pořad budou moci diváci sledovat od 19. ledna 2026 každé pondělí po 22:00 hodině na televizním okruhu Jednotka a v úterý po 21:00 v repríze na zpravodajském okruhu STVR 24 (:24).
Obnovená relace Reportéri přichází s novým vizuálním jazykem, který má divákům pomoci lépe se zorientovat ve složitých kauzách a souvislostech. Výraznou novinkou je využití augmentované reality. Ta přináší přehlednější vysvětlování témat, doplňuje kontext a posiluje divácký zážitek, aniž by odváděla pozornost od podstaty.
Relace se i nadále soustředí na aktuální společenská témata, odhalování systémových selhání a autentické příběhy lidí, kterých se kauzy přímo dotýkají.
Diváky budou v nové sezóně pořadu doprovázet Miroslava Ščobíková a Andrej Bálint.
První epizoda obnovených Reportérů bude věnována vzpomínce na tragédii pádu vojenského letadla u obce Hejce. V den vysílání, 19. ledna, uplyne přesně 20 let od události, která navždy zasáhla rodiny 42 slovenských vojáků vracejících se z mise domů.
zdroj: STVR